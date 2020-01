Mastercard Aktie: Intakter Aufwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Die Aktie der Mastercard Incorporated (kurz „Mastercard") haben wahrscheinlich hierzulande nicht so viele Investoren auf dem Schirm. Dabei steigt und steigt die Aktie – sie befindet sich derzeit in einem 1a Aufwärtstrend. Auf 5-Jahres-Sicht hat sie in Euro gerechnet rund 297% zugelegt. Und Dividenden gab es auch noch obendrauf. Für diejenigen, die nicht investiert sind, stellt sich allerdings die Frage, ob



