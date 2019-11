Mastercard-Aktie: Darum sollte man sich die Aktie einmal genauer anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Nach einer kurzen Konsolidierungsphase geht es für die Aktie des US-amerikanischen Kreditkartenunternehmens Mastercard seit Anfang November wieder nach oben. Am Montag beendete das Papier den Handel an der New Yorker Börse NYSE mit einem Kurs von 287,61 US-Dollar. Bis zum aktuellen Rekordhoch bei 293,69 US-Dollar vom 9. September fehlen damit gerade einmal 2 Prozent. Es könnte also durchaus schon in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



