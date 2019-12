Mastercard-Aktie: Darum ist die Aktie so interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Die Aktie des US-amerikanischen Kreditkartenunternehmens Mastercard hat in diesem Jahr einen fulminanten Kursanstieg hingelegt und ist Anfang September auf ein neues Rekordhoch bei 293,69 US-Dollar geklettert. In der Folge kam es zu Gewinnmitnahmen und einer Gegenbewegung nach unten. Dies war vor allem dem überkauften Zustand geschuldet, der beispielsweise im Stochastic Momentum Index (SMI) angezeigt wurde. In den folgenden Wochen wurde das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



