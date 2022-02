Mastercard Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

Für die Aktie Mastercard aus dem Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse New York am 11.02.2022, 05:52 Uhr, ein Kurs von 374.39 USD geführt.

Unsere Analysten haben Mastercard nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für Mastercard liegen aus den letzten zwölf Monaten 16 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 440,19 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (374,39 USD) könnte die Aktie damit um 17,57 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Mastercard-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Mastercard hat mit einer Dividendenrendite von 0,56 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.74%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche beträgt -1,18. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Mastercard-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Mastercard-Aktie: der Wert beträgt aktuell 71,52. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Mastercard auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Mastercard damit ein "Sell"-Rating.