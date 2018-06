Master-Studium Pflegewissenschaft ermöglicht berufliche Entwicklungsmöglichkeit im Gesundheitswesen

Jetzt anmelden und Frühbucherbonus bis 31. Juli 2018 nutzen!Hall in Tirol (ots) - Der pflegewissenschaftlichen Ausbildung aufMasterniveau wird aktuell zunehmende Relevanz beigemessen, zumal dieberuflich fachlichen Anforderungen an diplomierte Pflegepersonenstetig steigen und wissenschaftsbasiertes Handeln zunehmend die Basisim Pflegealltag (in den diversen Pflegesettings) darstellt.Im Rahmen des [Master-Studiums Pflegewissenschaft](https://www.ots.at/redirect/umit) bildet die UMIT - PrivateUniversität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatikund Technik jene Pflegeexperten aus, die als zukünftigeMeinungsbildner und Entscheidungsträger den Beruf der Gesundheits-und Krankenpflege der Zukunft ausgestalten und die Bearbeitungentsprechender Versorgungsthemen verantworten. Der Pflegeberufbefindet sich im Wandel und nimmt zunehmend verstärktes Gewicht imGesundheits- und Sozialsystem ein. National und internationalzeichnet sich dieser Trend deutlich ab.Das viersemestrige [Master-Studium der Pflegewissenschaft](https://www.ots.at/redirect/umit) an der Tiroler PrivatuniversitätUMIT unterstützt die Studierenden beim Aufbau wissenschaftlicher undberuflicher Kompetenz, die einen individuellen Karrieresprung imGesundheitswesen ermöglicht. Dabei bestehen im Rahmen desMaster-Studiums Spezialisierungsmöglichkeiten in den BereichenAdvanced Nursing Practice (ANP), Pflegemanagement, Pflegepädagogik.Zwtl.: Schwerpunkt Advanced Nursing Practice (ANP)Durch den Schwerpunkt Advanced Nursing Practice (ANP) werdenspeziell für berufserfahrene diplomierte Pflegepersonen mitBachelor-Abschluss zusätzliche berufliche Entwicklungsmöglichkeitenim Bereich der Pflege geschaffen. Mit dem Schwerpunkt ANP legt dasUMIT-Department Pflegewissenschaft und Gerontologie den inhaltlichenFokus auf eine verstärkte pflegerische Autonomie und veränderteHandlungskompetenzen in klinischen und mobilen Settings (z.B.[Basis-& Aufbaukurs in Clinical Assessment](https://www.ots.at/redirect/umit1)), die im ANP-Bereich ausgebildetePflegepersonen in Zukunft innehaben werden. Der Trend, dass fürLeitungspositionen und Lehrpersonen im Pflegebereich einMasterabschluss vorausgesetzt wird, hält auch nach dem Gang derPflegegrundausbildung an die Fachhochschule an. Daher sind dieseSpezialisierungen im Bereich Pflegemanagement und Pflegepädagogikweiterhin essentielle Schwerpunkte im Master-Studium derPflegewissenschaft an der UMIT.Zwtl.: FrühbucherbonusSpeziell für Interessenten des Master-Studiums Pflegewissenschaftwird bis 31. Juli 2018 für die ersten zwei Semester derviersemestrigen universitären Ausbildung ein Frühbucherbonus gewährt.Dabei reduziert sich die Studiengebühr von 2.800,- Euro pro Semesterin den ersten beiden Semestern auf 2.600,-Euro. Das bedeutet eineKostenersparnis von 400 Euro im ersten Studienjahr.Zwtl.: InformationInformationen zum pflegewissenschaftlichen UMIT-Studienportfolio,zur Möglichkeit der Studienzulassungsprüfung und zum Frühbucherbonuserhalten Sie unter: [www.umit.at/pflege] (http://www.umit.at/pflege),E: lehre@umit.at oder T: +43(0)508648-3817Rückfragehinweis:Hannes.schwaighofer@umit.at, Tel: 0664/4618201Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4200/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: UMIT - The Health & Life Sciences University, übermittelt durch news aktuell