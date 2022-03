Master-Studium Medizinische Informatik: Mit dem Informatik Bachelor in die Digitalisierung des Gesundheitswesens einsteigen!

Hall in Tirol (ots) -Didaktisches Konzept des Master-Studiums Medizinische Informatik an der Privatuniversität UMIT TIROL ermöglicht Vereinbarkeit mit dem Beruf.Die Informatik gilt als Schlüsseltechnologie mit einem breiten Methoden- sowie Anwendungsspektrum. Absolventen des Bachelor-Studiums Informatik sind in der Lage wissenschaftlich fundiert und anwendungsorientiert auf dem IT-Gebiet zu forschen und haben während ihres Studiums grundlegende Fähigkeiten und Kompetenzen der Informatik erworben, die für weitere berufsqualifizierende Wege erforderlich sind. Nach dem Abschluss des Bachelor-Studiums stehen den Absolventen viele Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln offen. Einer der interessantesten davon ist wohl der Einstieg in Welt der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Mit dem Master-Studium Medizinische Informatik bietet die Tiroler Universität UMIT TIROL dazu eine spannende Möglichkeit.Didaktisches Konzept des Studiums ermöglicht Vereinbarkeit mit dem BerufDas Master-Studium Medizinische Informatik setzt inhaltlich auf die Schwerpunkte Klinische Informationssysteme, Gesundheitsvernetzung und eHealth, Health Data und Decision Science sowie Biomedizinische Technik. Organisatorisch ist das viersemestrige Studium, das mit dem akademischen Titel Master of Science (MSc) in Medizinischer Informatik abschließt, in Präsenzphasen am Campus der Universität in Hall in Tirol, in Phasen des begleiteten Selbststudiums, in ein Praxisprojekt und in die Masterarbeit untergliedert. Präsenzlehre findet in der Regel an Blocktagen statt. Damit ist sichergestellt, dass das Studium grundsätzlich mit einer reduzierten Berufstätigkeit bzw. mit familiären Verpflichtungen vereinbar ist.Breites Netzwerk von Kooperationspartnern aus der IndustrieWährend des Studiums profitieren die Studierenden von einem breiten Netzwerk von Kooperationspartnern aus Industrie, Gesundheits- und Forschungseinrichtungen und von Absolventen der UMIT TIROL, die national und international in Top-Positionen tätig sind. Die Möglichkeiten für ein Auslandssemester bei Partneruniversitäten der Tiroler Privatuniversität garantieren national wie international exzellente Berufsaussichten in vielfältigen und zukunftssicheren Berufsfeldern. Bereits während des Studiums können Studierende an Forschungsprojekten von renommierten Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Bereich der Gesundheitsinformatik mitarbeiten.Das Studium richtet sich an Bachelor-Absolventen der Medizinischen Informatik, der Informatik und von technischen und ingenieurswissenschaftlichen Fächern (Mechatronik, Medizintechnik…), die ihre berufliche Zukunft im Gesundheitswesen sehen und daher ihre weiterführende Ausbildung in der Medizinischen Informatik wissenschaftlich fundiert und mit der Möglichkeit zu einer anschließenden Promotion fortsetzen wollen. Auch Absolventen natur- oder wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge mit einschlägigem technischem Aufbaustudium sind herzlich willkommen.Infomöglichkeiten zum Master-Studium Medizinische InformatikInformationen zu den detaillierten Inhalten der Master-Studiums Medizinische Informatik erhalten Interessierte auf der Online-Masterlounge der Universität am 11. März 2022 ab 14.00 Uhr (Anmeldung unter www.umit-tirol.at/master-gesundheit), bei den regelmäßig stattfindenden Informationsnachmittagen (www.umit-tirol.at/info) der UMIT TIROL, unter der e-mail Adresse lehre@umit-tirol.at oder unter der Tel. Nr. +43 (0)508648/3817.Online Master-Lounge informiert über Master-Studium Medizinische InformatikInformationen zu den detaillierten Inhalten der Master-Studiums Medizinische Informatik erhalten Interessierte auf der Online-Masterlounge der Universität am 11. März 2022 ab 14.00 Uhr (Anmeldung unter www.umit-tirol.at/master-gesundheit)Datum: 11.03.2022, 14:00 - 16:00 UhrOrt: OnlineOnline, ÖsterreichUrl:https://www.umit-tirol.at/serviceAnmeldung zur Master-Lounge Jetzt anmelden (https://www.umit-tirol.at/master-lounge)Pressekontakt:Privatuniversität UMIT TIROLMag. Hannes Schwaighofer+43 (0)664 4618201johannes.schwaighofer@umit-tirol.atOriginal-Content von: UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik, übermittelt durch news aktuell