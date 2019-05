Master Kong beliefert Chinas Wintersportler mit individualisierten Instant-Lebensmittelprodukten

Peking (ots/PRNewswire) - Master Kong, Chinas führender Lieferantvon Instant-Lebensmitteln und -Getränken, hat am 10. Mai - genau1.000 Tage vor den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking - seineerste Charge an Express-Instant-Nudeln (ein speziell für chinesischeWintersportler entwickeltes Produkt) an das Winter Sports ManagementCenter geliefert.Empfangszeremonie für Spezialprodukte für chinesischeWintersportlerDas Produkt erfüllt die Vorgaben von 248 Testindikatoren in derVerbotsliste des Welt-Anti-Doping-Kodex (internationaler Standard).Damit können die Sportler schnell Energie und Protein tanken, weshalbes einen bedeutenden Durchbruch bei nährstoffreichenInstant-Lebensmitteln für chinesische Sportler darstellt.Express-Instant-Nudeln speziell für chinesische WintersportlerDamit die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking "so rein wieSchnee" sind, hat Chinas Generalverwaltung für Sportangelegenheitenzugesichert, als Veranstalter das "grüne" Prinzip zu befolgen undbeim Doping eine Null-Toleranz-Politik anzuwenden. Seit jeher wirdder Gebrauch von leistungsfördernden Präparaten dort vehementabgelehnt.Nach einem strengen Auswahlverfahren bekam Master Kong vom WinterSports Management Center von Chinas Generalverwaltung fürSportangelegenheiten den Zuschlag als exklusiver Kooperationspartnerbei Sport-, Instant- und vollwertiger Ernährung für den Zeitraum2019-2022 und wird Instant-Produkte für das Training derNationalmannschaften im Eis- und Wintersport liefern.Chinas Generalverwaltung für Sportangelegenheiten legtnachweislich großen Wert auf eine vollwertige Ernährung und strengeSicherheitsstandards bei der Ernährung der Sportmannschaften.Gleichzeitig wurden die Anzahl der Dopingtests erhöht, dieÜberwachung der Tests verschärft und mehr Rechenschaftspflicht beiAnti-Dopingmaßnahmen durchgesetzt.Während sich chinesische Wintersportler auf das intensivekörperliche Training für die Spiele vorbereiten, kümmert sich dasWinter Sports Management Center um die gesunde Ernährung derSportler. Im vergangenen Jahr hat das Center eine Routineüberwachungdes Trainings angestoßen, für die Nationalmannschaften einenumfassenden Rehabilitationsservice auf den Weg gebracht und einenintegrierten cloudbasierten Ernährungsservice entwickelt.Master Kong ist der Markenname von Tingyi (Cayman Islands) HoldingCorporation, das auf die Produktion und den Vertrieb vonInstant-Nudeln, -Getränken und Instant-Lebensmittelproduktenspezialisiert ist. In seinen drei Hauptsegmenten hat sich dasUnternehmen in der chinesischen Nahrungsmittelindustrie als einer derMarktführer etabliert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/885864/Master_Kong_receiving_ceremony.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/885865/Master_Kong_noodles.jpgPressekontakt:Bao Nuomin +86-15810689734Original-Content von: Master Kong, übermittelt durch news aktuell