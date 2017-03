Master Investor schließt strategische Partnerschaft mit CeBIT

London (ots/PRNewswire) -CeBIT, die weltgrößte Veranstaltung für die digitale Wirtschaft,ist eine Partnerschaft mit Master Investor eingegangen, dem führendenVeranstalter von Events für Privatinvestoren in Großbritannien. Ineinem ersten Schritt wird die Master Investor Ltd., welche diejährlich in London stattfindende Master Investor Show veranstaltet,auf der anstehenden CeBIT (20.-24. März) präsent sein.Master Investor wird einen Messestand in der "SCALE11" Start-UpZone der CeBIT haben. Die CeBIT erwartet 3.000 Aussteller und 200.000Teilnehmer, darunter 400 Start-Ups in der SCALE11-Zone. MasterInvestor hat eine hauseigene Datenbank mit 60.000 vorwiegendbritischen Investoren, zudem bietet das Unternehmen verschiedeneInformations- und Serviceangebote an. Mit der ersten Präsenz auf derCeBIT wird sich das Unternehmen dem deutschen und internationalenPublikum vorstellen. Eines der Ziele der Partnerschaft zwischenMaster Investor und der CeBIT ist, eine Brücke zwischenGroßbritannien und Deutschland zu bauen, um Start-Ups und Unternehmenmit interessantem Investmentpotential auf beiden Seiten des Kanalseinem größeren Investorenpublikum vorzustellen. Zudem sollenverstärkt auch Teilnehmer mit Investorenhintergrund zur CeBITgebracht werden.Master Investor wird die CeBIT auch als einen ersten Schritt inder geplanten Internationalisierungsstrategie des Unternehmensnutzen. Swen Lorenz, CEO von Master Investor: "Letztes Jahr hattesich ein deutsches Start-Up auf der Master Investor Show unseremPublikum vorgestellt. Das Unternehmen hat mittlerweile EUR 1 Mio.neue Investorengelder aufgenommen, ein Teil davon von Teilnehmernunseres Events. Als Teil unserer anstehenden internationalenExpansion werden wir nun in den deutschsprachigen Raum expandieren.Die CeBIT wiederum möchte verstärkt auch Investorenpublikum zur CeBITbringen. Unsere Präsenz bei SCALE11 / CeBIT ist ein erster Schritt indiese Richtung."Jutta Jakobi, Deutsche Messe Global Director für ICT & DigitalBusiness: "CeBIT / SCALE11 begrüßt die Zusammenarbeit mit MasterInvestor. Die CeBIT ist längst nicht mehr nur eine traditionelleFachmesse, für die digitale Wirtschaft. Die Interaktionen zwischenAusstellern und Teilnehmern sind mittlerweile wesentlich tiefer undbreiter. Die Zusammenarbeit mit Master Investor untermauert dievoranschreitende Transformation der CeBIT."Die Master Investor Ltd. veranstaltet nicht nur Events für privateInvestoren, sondern betreibt auch eine umfangreiche Internetplattformfür Finanz- und Investmentinformationen. Bislang war das Unternehmenvorwiegend auf britische private Investoren fokussiert. DieGesellschaft wurde im Jahr 2014 von einem bekannten Investorübernommen und expandiert jetzt unter neuer Leitung und mit starkerfinanzieller Unterstützung des Hauptaktionärs. Der deutschsprachigeRaum hat für die Gesellschaft wesentliche strategische Bedeutung.CeBIT und Master Investor werden jeweils erhebliche Synergien aus dergegenseitigen Nutzung der Plattform des Partners erzielen.Über Master Investor Ltd.Master Investor Ltd. gehört zur Unternehmensgruppe von Jim Mellon,einem der bekanntesten und erfolgreichsten Finanziers und UnternehmerGroßbritanniens. Die Gesellschaft ist im Privatbesitz und betreibtBüros in London sowie auf der Isle of Man.http://www.masterinvestor.co.ukÜber Hannover Messe / CeBIT / SCALE11Die CeBIT die weltgrößte Veranstaltung für die digitaleWirtschaft. Die Veranstaltung in Hannover zieht jährlich rund 3.000Aussteller und 200.000 Teilnehmer an. Im Rampenlicht derVeranstaltung stehen u.a. die aktuellsten Fortschritte in denBereichen Künstliche Intelligenz, Virtual Reality und AugmentedReality, sowie Roboter und Drohnen. Als fester Bestandteil der CeBITist die SCALE11 Zone seit ihrem Launch im Jahr 2015 mittlerweile zurgrößten Veranstaltung Europas für Start-Ups geworden.Die nächste CeBIT wird vom 20. bis 24. März stattfinden.http://www.cebit.deSocial media:http://www.facebook.com/masterinvestorhttp://www.twitter.com/masterinvestorPressekontakt:James.Hudson@masterinvestor.co.ukOriginal-Content von: Master Investor Ltd., übermittelt durch news aktuell