Master Berufspädagogik: Berufsbegleitend und fachübergreifend ab Juli an der HFH studieren (FOTO)

Hamburg (ots) -Um als Lehrkraft in der Aus-, Fort- und Weiterbildung zu arbeiten,ist in der Regel ein Bachelorabschluss Voraussetzung. Wer zudemFührungs- und Leitungsfunktionen anstrebt, benötigt einenMasterabschluss. Die grundlegende Qualifikationsmöglichkeit bietetdie HFH · Hamburger Fern-Hochschule bereits mit einem Bachelorangebotfür Gesundheits- und Sozialberufe. Ab 1. Juli bietet die staatlichanerkannte Hochschule nun auch einen fachübergreifendenMaster-Fernstudiengang Berufspädagogik an. Er führt berufsbegleitendin vier Semestern zum Master of Arts (M.A.).Auszubildende und Berufstätige in verschiedenen BerufenunterrichtenDer Masterstudiengang ist interdisziplinär ausgerichtet undqualifiziert die Absolventen dazu, Berufstätige und Auszubildende inBerufen des Gesundheits- und Sozialwesens, etwa in der Pflege oderTherapie, zu unterrichten oder in den Bereichen Technik undWirtschaft anzuleiten. Neben den Lehrtätigkeiten im jeweiligenBerufsfeld qualifiziert das Studium zudem für die fachübergreifendeZusammenarbeit. Der Studienabschluss erlaubt nur Lehrtätigkeiten inder beruflichen Bildung, es handelt sich nicht um einenLehramtsstudiengang.Qualifikation für Leitungsaufgaben in BildungseinrichtungenDie Absolventen lernen in der Regelstudienzeit von vier Semesternplus anschließender Masterarbeit, berufliche Bildungsangeboteprofessionell zu planen, durchzuführen und zu evaluieren. Darüberhinaus erwerben sie mit dem Masterabschluss die Kompetenz,Bildungseinrichtungen zu leiten oder die Ausbildungsleitung inUnternehmen zu übernehmen.Interdisziplinäre AusrichtungJe nach Vorwissen aus dem Bachelorstudium wird der Master entwederin einer bildungswissenschaftlichen oder in einerfachwissenschaftlichen Ausrichtung studiert und hat entsprechendeinen stärker pädagogischen oder fachwissenschaftlichen Fokus. Nebenfachlichen Inhalten der Berufspädagogik und Erziehungswissenschaftenvermittelt er Wissen aus Psychologie, Sozialwissenschaften, Medienund interdisziplinärer Kommunikation.Studienbeginn zum 1. Juli und 1. JanuarStudienbeginn ist jeweils am 1. Juli und 1. Januar eines Jahres,der nächstmögliche Starttermin ist somit der 1. Juli 2019. Derzeitbefindet sich der Master-Fernstudiengang noch imAkkreditierungsverfahren. Nähere Informationen gibt es unterwww.hfh-fernstudium.de.