Master in Australien & Neuseeland als Karrierebooster (FOTO)

Berlin (ots) -Wer sich für einen Master am anderen Ende der Welt entscheidet,sucht meist ein Gesamtpaket aus exzellentem Studienprogramm, hoherLebensqualität und anschließend erfolgversprechendenKarriereaussichten. Kaum an einem anderen Ort gibt es solch eineAuswahl an international anerkannten, renommierten Universitäten inden lebenswertesten Städten der Welt. Doch was bedeutet ein Studiumin Down Under konkret?Australien bietet neben den großen Metropolen, dem berühmtenOutback und endlosen Stränden auch eine sehr gut ausdifferenzierteHochschullandschaft. An rund 40 Universitäten können Studenten auseinem bunten Angebot an Studiengängen sämtlicher Fachrichtungenauswählen. Laut des kürzlich veröffentlichten World UniversitiesRankings 2019 von Times Higher Education gehören gleich sechs dieserHochschulen zu den besten 100 der Welt. Australien gehört damit zuden Top Destinationen in Sachen Bildung. Und auch Neuseeland stehthoch im Kurs bei internationalen Studenten.Für deutsche Studenten hat das Studium in Down Under vieleVorteile. Zum einen sind die Studienleistungen und Abschlüsse aufBachelor- und Masterlevel in Deutschland anerkannt, zum anderen wirddie Studienqualität an der Hochschulen staatlich kontrolliert undmuss stets gewisse Mindeststandards einhalten. Durch das flexibleBildungssystem bieten sich Studenten mehrere Ausstiegsmöglichkeitenim Studium. Neben den klassischen Bachelor- und Masterabschlüssengibt es auch die kürzeren Certificates und Diplomas, die man alsZusatzqualifikation für den Lebenslauf nutzen kann. Darüber hinauswerden viele Stipendien exklusiv für internationale Studentenangeboten.Bei der Vergabe der Stipendien ist oft ist die Note des Bachelorsentscheidend. Gerade für Stipendien, die die komplettenStudiengebühren übernehmen, sind die akademischen Leistungenausschlaggebend. Vollstipendien werden zum Beispiel von derUniversity of Melbourne oder der University of Queensland (UQ)vergeben. UQ Stipendiatin Burcu betont aber auch, wie wichtig es ist,sich durch ein gut durchdachtes Motivationsschreiben abzuheben. Siestudiert den Master of Entrepreneurship and Innovation mit demSchwerpunkt Design and Information Technology. Die Möglichkeit, sichnach einem Bachelor im Bereich Finanzen noch einmal umzuorientierenund außergewöhnliche Schwerpunkte wählen zu können, hat sie von deraustralischen Universität in Brisbane überzeugt.DAAD Stipendiat Peter hat sein Masterstudium an der University ofAuckland im Bereich Management bereits im letzten Jahr beendet.Inzwischen arbeitet er als Projektleiter im Business + InnovationCenter Kaiserslautern. Sein Auslandsstudium in Neuseeland konnte erals Pluspunkt gut nutzen. "Die internationale Erfahrung war bei allenBewerbungsgesprächen gern gesehen. Man kann zeigen, was man erreichthat, welche Kompetenzen man sich angeeignet hat.", sagte errückblickend und rät jedem Studenten, die Chance, im Ausland zustudieren, zu ergreifen. In Punkto Vermittelbarkeit gehören laut QSGraduate Employability Ranking 2019 mit der University of Sydney undder University of Melbourne gleich zwei australische Hochschulen zuden Top10 der Welt.Die Lehre an der Universitäten in Australien und Neuseeland istgenerell sehr praxisnah. Viele Hochschulen bieten schon während desStudiums Möglichkeiten zum Netzwerken, integrierte oder freiwilligePraktika und studienbegleitende Programme zur Vorbereitung auf dieArbeitswelt. Wen es dauerhaft nach Australien oder Neuseeland zieht,der profitiert von den Post Study Work Visa. Nach Studienabschlusshaben Absolventen die Möglichkeit, ein befristetes Anschlussvisuminklusive Arbeitserlaubnis zu erhalten. Erst kürzlich hat dieneuseeländische Regierung die Anforderungen für diese Visa gelockert.So können Studenten nach dem Abschluss direkt ihre erlerntenFähigkeiten anwenden und ins Berufsleben starten."Die Vielfalt der Programme ist enorm", sagt Rebecca Fischer,Studienberaterin bei GOstralia!-GOzealand!, "und für jeden Wunschlässt sich ein passendes Angebot finden". Dank der unterschiedlichenFinanzierungoptionen wie Stipendien und Studienkredite lässt sich dasStudium im Ausland auch finanziell realisieren. Erst kürzlich hat derDeutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) die Regularien derJahresstipendien geändert. Musste man sich für eine Förderung 2018noch mehr als ein Jahr im Voraus bewerben, sind die Fristen nunwieder kürzer gesetzt. Die nächste Runde endet am 31. März und giltfür einen Studienstart ab September/Oktober 2019. "Dadurch sind nunauch wieder alle australischen Universitäten mit Trimester imRennen", sagt Studienberaterin Fischer.Einen Überblick über die individuellen Studienmöglichkeiten inAustralien und Neuseeland können interessierte Studenten am 23.November in Stuttgart auf der 3. Down Under Messe vonGOstralia!-GOzealand! erhalten. Der Eintritt ist frei. AlleInformationen sind unter www.gostralia.de/messe zu finden.Pressekontakt:Sonja HanischGOstralia!-GOzealand!Gormannstr. 1410119 BerlinTel.: 030 / 467 260 810E-Mail: hanisch@gostralia.deOriginal-Content von: GOstralia!-GOzealand! GmbH, übermittelt durch news aktuell