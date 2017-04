MasterCard profitiert vom Trend zum bargeldlosen Bezahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

MasterCard ist im Jahr 2016 erneut gewachsen. Der Trend zum bargeldlosen Bezahlen wird vielfach auch von staatlicher Seite unterstützt. Davon profitieren die Kreditkartenanbieter. Umsatz und Gewinn lagen leicht über unseren Erwartungen. 2016 erzielte MasterCard ein Umsatzwachstum von 11,5% auf 10,8 Mrd $. Der Gewinn stieg um 6,6% auf 4,1 Mrd $. Eine deutlich höhere Einkommenssteuerzahlung als im Vorjahr führte zum unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum.

Indien wird zunehmend auf elektronische Zahlungssysteme umsteigen müssen

Weil gleichzeitig mittels eines Aktienrückkaufprogramms die Anzahl der ausstehenden Anteile verringert wurde, stieg der für die Aktionäre maßgebliche Gewinn pro Aktie dennoch um 10,1% an. MasterCard könnte die Marktposition in Zukunft durch Zukäufe stärken. Das Unternehmen sitzt auf Bargeldreserven von 6,7 Mrd $. Derzeit investiert das Unternehmen hohe Summen in Indien. Die Zahl der Kreditkartenterminals in Indien soll in den kommenden 2 Jahren auf 5 Mio mehr als verdreifacht werden.

Hintergrund ist die Abschaffung großer Geldscheine, die durch die indische Regierung umgesetzt wurde. Das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung der Erde und einer schnell wachsenden Wirtschaft wird zunehmend auf elektronische Zahlungssysteme umsteigen müssen. Bereits im 4. Quartal ist die Anzahl digitaler Käufe in Indien um 75% angesprungen. Für MasterCard ergeben sich daraus große Chancen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.