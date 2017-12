MasterCard: Auf Rekordjagd!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

der Trend zum bargeldlosen Bezahlen hat MasterCard neue Rekorde beschert. Immer mehr Menschen nutzen die Kreditkarten des Unternehmens und geben dabei immer größere Beträge aus. MasterCard verdient an jeder Transaktion eine Provision. Im 1. Halbjahr stieg der Umsatz um 12,6% auf 5,8 Mrd $. Der Gewinn konnte um 16,3% auf 2,3 Mrd $ gesteigert werden. Derzeit arbeitet MasterCard daran, das Bezahlen noch sicherer und bequemer zu machen und hat deshalb mit Brighterion einen Softwarespezialisten für künstliche Intelligenz übernommen.

Der Markt in Indien hat ein riesiges Potenzial

Über die Konditionen der Übernahme wurden keine Angaben gemacht. Außerdem arbeitet MasterCard eng mit der indischen Regierung zusammen. Die weitgehend auf Bargeld aufgebaute Ökonomie des Schwellenlandes soll mit aller Macht in die Moderne transformiert werden. Zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und Steuerflucht schränkt Indiens Regierung mit verschiedenen Maßnahmen die Bargeldnutzung massiv ein.

Der Markt hat riesiges Potenzial. In Indien leben 900 Mio Erwachsene, die als potenzielle Kreditkartenkunden für MasterCard infrage kommen. In dem Land beschäftigt MasterCard zahlreiche Entwickler, die an kostengünstigen und einfach zu bedienenden Softwarelösungen sowohl für den indischen als auch für den Weltmarkt arbeiten. Als gebürtiger Inder hat MasterCard-Chef Ajay Banga ein gutes Gespür für den Wachstumsmarkt und verfügt zudem über beste Kontakte zur Regierung. Davon wird das Unternehmen profitieren.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.