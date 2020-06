MasterCard-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Die MasterCard-Aktie hat im Zuge der weltweiten Börsenturbulenzen infolge der Corona-Pandemie erhebliche Einbußen hinnehmen müssen. In etwas mehr als vier Wochen brach der Kurs um mehr als 41 Prozent ein und erreichte ein neues 12-Monats-Tief bei 200 US-Dollar. In der Folge kehrten die Käufer an den Markt zurück und etablierten eine Aufwärtsbewegung. Sie hat den Kurs in der vergangenen Woche auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



