Maßnahmenpaket Pünktlichkeit - Deutsche Flughäfen gehen entschlossen an die Umsetzung der Vereinbarungen vom Luftfahrtgipfel (FOTO)

Leipzig (ots) -Heute kamen in Leipzig die Vorstände und Geschäftsführer derdeutschen Flughäfen zu ihrer Jahrestagung zusammen. Eines derzentralen Themen - die Pünktlichkeit im Luftverkehr und der beimLuftfahrtgipfel am 05. Oktober 2018 verabschiedete Maßnahmenkatalog.Dort haben unter der Federführung von Bundesverkehrsminister AndreasScheuer Flughäfen, Airlines, Flugsicherung und Ministerien von Bundund Ländern wirksame Maßnahmen zur Stabilisierung des Flugbetriebsbeschlossen.Im Luftverkehr sollen wieder Zuverlässigkeit und Qualitätgewährleistet sein. Die deutschen Flughäfen werden mitEntschlossenheit an die Umsetzung der festgelegten Maßnahmen gehen.Dabei sind sie auf die Unterstützung der Fachministerien von Bund undLändern angewiesen. Die deutschen Flughäfen verbinden dies mit einemeindringlichen Appell an die Politik."Die Maßnahmen zur Verbesserung der Pünktlichkeit werden dieFlughäfen mit großem Einsatz umsetzen - im engen Verbund mitFluggesellschaften und Flugsicherung. Dazu brauchen sie dieUnterstützung der Politik - sei es, um Kapazitätsprobleme im Luftraumzu lösen oder um die Luftsicherheitskontrollen neu zu organisieren.Ausdrücklich begrüßen wir die Beschlüsse derVerkehrsministerkonferenz von letzter Woche", so Dr. Stefan Schulte,Präsident des Flughafenverbandes ADV und Vorstandsvorsitzender derFraport AG.Maßnahmen an deutschen Flughäfen Die deutschen Flughäfen haben beider ADV-Jahrestagung die beim Luftfahrtgipfel in Hamburgbeschlossenen Optimierungsmaßnahmen bekräftigt. Dabei soll der Wegdes Reisenden durch das Terminal angenehmer gestaltet werden. Hierdie Agenda der Flughäfen:- Temporäre Verstärkung des Flughafenpersonals für diePassagierbetreuung und des Personals bei denBodenverkehrsdienstleistern in Spitzenzeiten- Neuregelung der Zuständigkeiten bei denLuftsicherheitskontrollen und flexible Organisation desKontrollprozesses durch bedarfsgerechten Einsatz vorhandenerKapazitäten- Neue Kontrolllinien für die Passagier- und Handgepäckkontrolle,wo erforderlich und möglich- Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit der Bundespolizei beiGrenzkontrollen: mehr Automation, besserer Datenaustausch zurPlanung des Personaleinsatzes und der Schalterbesetzung- Bessere Berücksichtigung der Terminalprozesse bei der Vorhersageder geplanten Abflugzeiten- Veränderte Gestaltung der Handgepäckprozesse in enger Abstimmungmit den Fluggesellschaften"Eine zeitnahe und erfolgreiche Umsetzung gelingt nur Hand in Handinnerhalb der Branche und mit der Politik", resümiert ADV-PräsidentDr. Schulte. Gleichzeitig richten die ADV-Flughäfen einen Appell andie politischen Entscheider in Bund und Ländern: Die bedarfsgerechteErweiterung der Flughafenkapazitäten und die Sicherstellung derbestehenden Betriebszeiten muss weiterhin ganz oben auf der Agendastehen."Fluggäste haben sich zurecht daran gewöhnt, dass Fliegen angenehmund unkompliziert ist. Das muss auch in Zukunft so bleiben. Das istdas Versprechen, an dem die deutschen Flughäfen mit Hochdruckarbeiten", so ADV-Präsident Dr. Schulte abschließend.