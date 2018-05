"Maßnahmen gegen Brände": Schnelles Handeln im Fokus

Berlin (ots) - Neue Fassung der Technischen Regeln fürArbeitsstätten ASR A2.2Die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A2.2 über "Maßnahmengegen Brände" wurde überarbeitet und in einer neuen Fassung im Mai2018 veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht weiter das schnelle undzielgerichtete Handeln im Falle eines Brandes durch vom Arbeitgeberindividuell festgelegte organisatorische und technische Maßnahmen.Darauf macht der Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf)aufmerksam.Im Wesentlichen wurden folgende Anpassungen vorgenommen: DieKonkretisierung der Anforderungen an die Grundausstattung mitFeuerlöschern und erforderlichen Löschmitteleinheiten sowie derAnforderungen bei erhöhter Brandgefährdung. Eine bedeutende Rollekommt den Regelerweiterungen in Bezug auf organisatorische Maßnahmenzu. Hierbei ist auf das Verhalten im Brandfall, was durch dieBrandschutzordnung oder den Flucht- und Rettungsplan geregelt werdensollte, und die zweckmäßige Bestellung eines Brandschutzbeauftragtenbei Arbeitsstätten mit erhöhter Brandgefährdung zu verweisen.Ermittelte Brandgefährdung gibt diverse Maßnahmen vorLiegt eine "normale Brandgefährdung" vor, die laut Definitioneiner Büronutzung entspricht, setzt die neue ASR auf die schnelle undwirksame Bekämpfung von Entstehungsbränden und erlaubt jetzt auch dieAnrechnung von Feuerlöschern mit weniger als 6 Löschmitteleinheiten.In diesem Fall ist die Anzahl mit deutlich leichteren Feuerlöschernzu erhöhen und die Anzahl der Brandschutzhelfer zu verdoppeln, damitsich die Wegstrecken auf maximal 10 Meter verkürzen, sich dieZugriffszeit reduziert und die Wirksamkeit der Bekämpfung einesEntstehungsbrandes gesteigert wird. Grundsätzlich sollte dieEntfernung von jeder Stelle im Gebäude zum nächsten Feuerlöschernicht mehr als 20 Meter Laufweg betragen.Liegt für Arbeitsbereiche der Arbeitsstätte hingegen eine "erhöhteBrandgefährdung" vor, können diese Bereiche zusätzlich mitBrandmeldern ausgestattet werden. Eine erhöhte Brandgefährdungbesteht immer dann, wenn Stoffe mit erhöhter Entzündbarkeit vorhandensind, die örtlichen Verhältnisse eine Brandentstehung begünstigenoder bei einem Entstehungsbrand mit einer schnellen Ausbreitung zurechnen ist wie zum Beispiel bei Speditionslagern, Kinos undDiskotheken, Pflegeheimen, Industrieproduktionen, Handwerksbetriebenund Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sowie technische undnaturwissenschaftliche Bereiche von Bildungs- undForschungseinrichtungen. In diesem Fall ist die Anzahl derFeuerlöscher zu erhöhen, wobei auch mehrere gleichzeitig an gutzugänglichen Stellen montiert werden können. Darüber hinaus müssendie Löschmittel der Brandklasse angepasst werden. Die maximaleWegstrecke ist auf 10 Meter zu begrenzen. Schwer zugängliche Bereichekönnen zusätzlich mit Löschanlagen ausgerüstet werden. DasVorhandensein von Löschanlagen gestattet nicht den Verzicht aufFeuerlöscher, da diese insbesondere in der Entstehungsphase einwichtiges Mittel zur Brandbekämpfung sind.Organisatorische Maßnahmen der BrandschutzordnungDer Arbeitgeber hat die notwenigen Maßnahmen gegenEntstehungsbrände und die Verhaltensregeln im Brandfall zudokumentieren. Diese Brandschutzordnung muss bei einer erhöhtenBrandgefährdung für alle Personen, die sich an einer Arbeitsstätteaufhalten, an einer leicht zugänglichen Stelle aufgehängt oder aufelektronischem Wege verfügbar gemacht werden. Dieses gilt auch fürBesucher, eines Unternehmens und für Fremdfirmen, die vor Ort tätigsind.Brandschutzbeauftragter und -helfer: wichtiger Bestandteil desSicherheitsmanagementsGenerell ist Brandschutz Chefsache. Liegt eine erhöhte Brandgefahrfür die Arbeitsstätte vor, sollte nach der ASR zweckmäßig geprüftwerden, ob ein Brandschutzbeauftragter mit seinen Aufgaben bestelltund entsprechend ausgebildet ist. Dieser berät und unterstützt denArbeitgeber.Ein weiteres Augenmerk gilt - wie nach der bisherigen ASR-Regeln -den Brandschutzhelfern. Diese können innerhalb des Betriebs zurpraktischen Bekämpfung von Entstehungsbränden geschult werden.Mindestens fünf Prozent der Beschäftigten - bei Arbeitsstätten miterhöhter Brandgefährdung entsprechend mehr - sind so zu schulen, dasssie mit den grundlegenden Fertigkeiten und Kenntnissen vertraut sind,die im Falle eines Brandes beherrscht werden müssen. Insbesondere derpraktische Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen und das Verhalten imBrandfall sind bei einer fachkundigen Unterweisung obligatorisch. DerArbeitgeber sollte bei der Ernennung der Brandschutzhelfer sowohlSchichtbetrieb und Fluktuation als auch die Abwesenheit einzelnerMitarbeiter berücksichtigen. Fortbildung, Urlaub, Krankheit oderElternzeit sind hier als Stichworte zu nennen. Die neue ASR A2.2empfiehlt konkret, die Unterweisung mit Löschübungen in Abständen von3 bis 5 Jahren zu wiederholen.Brandschutz-Fachbetriebe analysieren Gegebenheiten vor OrtAufgrund der Komplexität empfiehlt es sich, insbesondere fürkleine und mittlere Unternehmen, unterstützend einenBrandschutz-Fachbetrieb sowohl in die Gefährdungsbeurteilung als auchin die Planung und Umsetzung der Maßnahmen gegen Brändeeinzubeziehen. Dieser kann als externer Dienstleister die Funktiondes Brandschutzbeauftragen übernehmen. Die Analysen der Gegebenheitenvor Ort helfen bei der Erstellung von Brandschutzordnungen sowieAlarm-, Flucht- und Rettungsplänen. Brandschutz-Fachbetriebe verfügenüber ein breites Sortiment an moderner Lösch- undAlarmierungstechnik. Weiter werden Mitarbeiter-Unterweisungen imBrandschutz und Brandschutzhelfer-Schulungen mit praktischenLöschübungen angeboten. 