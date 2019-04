Maßnahme der Landesregierung sichert Fachkräfte für die Pflege / bpa lobt pragmatische Übergangsregelung für die Weiterbildung von Pflegehelfern zur Fachkraft im kommenden Jahr

Kiel (ots) - Mit einer pragmatischen Lösung hat dieLandesregierung Schleswig-Holstein hunderten angehendenAltenpflegehelferinnen und -helfern den Übergang in eineFachkraftausbildung gesichert. "Sozialminister Dr. Heiner Garg hatden Verbänden zugehört und mit der kurzfristigen Regelung einemganzen Jahrgang von weiterbildungswilligen Altenpflegehelfern einePerspektive gegeben", lobt der Landesvorsitzende des Bundesverbandesprivater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Mathias Steinbuck.Konkret geht es um Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Ausbildungenzur Altenpflegehilfskraft, die in der Vergangenheit anschließend ineine verkürzte Fachkraftausbildung wechseln und somit den Abschlussals examinierte Pflegekraft absolvieren konnten. Aufgrund einerRegelungslücke beim Umstieg auf die neue generalistischePflegeausbildung wäre dies im kommenden Jahr nicht möglich gewesen."Das hätte bedeutet, dass wir eine große Zahl motivierterMitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren hätten, die wir dringendals Fachkräfte in der Pflege brauchen", erklärt Steinbuck.Die bpa-Landesgruppe hatte in der Vergangenheit immer wieder aufdie Regelungslücke hingewiesen und auf eine schnelle Lösung gedrängt.Mit der angekündigten Regelung hat Minister Garg nun festgelegt, dassder Umstieg aus der Helferausbildung in die dann laufenden neuenAusbildungsgänge im Jahr 2020 einmalig möglich sein wird. ÄhnlicheRegelungen wurden auf Drängen des bpa bereits in anderenBundesländern getroffen.Pressekontakt:Kay Oldörp, Leiter der bpa Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0431/66 94 7060 oder 0174/3327860, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell