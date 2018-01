Massiver Leerstand von Wohncontainern für Flüchtlinge: Kritik an Schleswig-Holstein

Hamburg (ots) - In Schleswig-Holstein stehen tausendeWohncontainer für Flüchtlinge leer. Finanzministerin Monika Heinolderklärte im Gespräch mit NDR Info, dass 8300 Container inFlüchtlingsunterkünften trotz einer Initiative der Landesregierungnicht genutzt würden. Der Bund der Steuerzahler kritisierte, dasMinisterium habe einen falschen Weg eingeschlagen. Einer Umfrage vonNDR Info zufolge gibt es in den anderen norddeutschen Bundesländernweniger Probleme mit leer stehenden Flüchtlingscontainern.Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sagte NDR Info, das Landhabe 2015 rund 12.000 Container angeschafft, von denen nur noch 2000verwendet würden. Im vergangenen Jahr hat das Land laut Heinold 1700leer stehende Container an gemeinnützige Organisationen und Kommunenverschenkt, doppelt so viele wie ursprünglich geplant. Heinold: "Ichdenke, es ist ein sehr rundes Konzept, in Zeiten der Not fürFlüchtlinge Container zu kaufen und diese jetzt aber derGesellschaft, die sie ja bezahlt hat, wieder zurückzugeben, quasi inGestalt einer Spende des Staates."Der Bund der Steuerzahler in Schleswig-Holstein kritisierte, vieleContainer könnten von ihren neuen Besitzern wegen fehlenderGenehmigungen gar nicht genutzt werden. Nach Meinung vonLandesgeschäftsführer Rainer Kersten hat das Finanzministerium inKiel beim Umgang mit ungenutzten Containern den falschen Wegeingeschlagen. Es habe sich herausgestellt, dass das Verschenken derContainer am Ende viele Hürden für die Abnehmer mit sich bringe: "Siemüssen für den Transport aufkommen, sie müssen die Container für dieneue Nutzung herrichten und aufstellen. Und es gibt dann immer großeProbleme bei den Baugenehmigungen, weil die Container nicht deneinschlägigen Brandschutzbestimmungen entsprechen, und es teilweisesehr teuer ist, sie für den gewünschten Zweck herzurichten. Für diemeisten Kommunen und Einrichtungen ist das kein gutes Geschäft." Ausdiesen Gründen blieben viele Container weiter ungenutzt, die für dieUnterbringung von Flüchtlingen nicht mehr gebraucht werden.Die Zahl der leer stehenden Container unterscheidet sich vonBundesland zu Bundesland stark. Das ergab eine Umfrage von NDR Infoin norddeutschen Landkreisen und Städten. Hamburg hatte seinenBestand von mehr als 6800 Containern nicht gekauft, sondernangemietet und konnte nicht mehr genutzte Container bis auf einegeringe Zahl von 33 wieder zurückgeben. In Niedersachsen konntenviele Kommunen keine Auskünfte geben, bei anderen variiert derLeerstand: Meldet etwa der Landkreis Leer lediglich vier leerstehende Container, berichtet der Landkreis Harburg, dass dort vonden schätzungsweise 650 angeschafften Containern nur noch gut dieHälfte belegt sei. In Mecklenburg-Vorpommern wurden keine Containerangeschafft. Eine landesweite Initiative für die Weiternutzung leerstehender Container wie in Schleswig-Holstein gibt es in den anderennorddeutschen Bundesländern nicht.Der Bund der Steuerzahler in Schleswig-Holstein forderte imGespräch mit NDR Info, ungenutzte Container in Flüchtlingslager inSüdeuropa zu bringen. Landesgeschäftsführer Kersten sagte, in diesembesonderen Fall sei es legitim, mit deutschem Steuergeldangeschafftes Material ins Ausland zu bringen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell