Massiver Bedarf an Technologiespezialisten und Weiterbildung bis 2023

Berlin (ots) - Aktuelle Studie von Stifterverband und McKinsey:Bis 2023 werden 700.000 Technologie-Spezialisten zusätzlich benötigt.Mehr als 2,4 Millionen Erwerbstätige müssen weitergebildet oderumgeschult werden.Durch Digitalisierung und Automatisierung ergeben sich für dieArbeitswelt in fünf Jahren zwei große Herausforderungen: Bis zum Jahr2023 werden bis zu 700.000 Technologiespezialisten benötigt. Mehr als2,4 Millionen Erwerbstätige werden sich weiterbilden müssen, um ihreKompetenzen in digitalem Lernen, vernetzter Teamarbeit oderunternehmerischem Agieren auszubauen. Das sind die zentralenErgebnisse einer neuen Studie von Stifterverband und McKinsey &Company mit dem Titel Future Skills: Welche Kompetenzen inDeutschland fehlen. Für die Studie wurden mehr als 600 Großkonzerne,mittlere und kleine Unternehmen sowie Startups befragt.Nach Einschätzung der befragten Unternehmen werden die 700.000zusätzlichen Technologiespezialisten in allen Branchen undIndustriezweigen gebraucht. Besonders groß ist der Bedarf an Expertenzum Thema komplexe Datenanalyse (455.000). Außerdem benötigen dieUnternehmen absehbar bis zu 80.000 nutzerorientierte Designer,jeweils rund 66.000 Web-Entwickler und Experten für Konzeption undAdministration von vernetzter IT-Systeme sowie 27.000 Smart-Hardware-und Robotik-Entwickler.Größter Weiterbildungsbedarf besteht beim digitalen LernenNeben der Nachfrage nach neuen Mitarbeitern steigt aber auch dieNotwendigkeit von Weiterbildung: Auch digitale und nicht-digitaleSchlüsselqualifikationen für Mitarbeiter aller Branchen werden immerwichtiger. Die Fähigkeit zur Kollaboration wird künftig von fastallen Mitarbeitern gefordert. Der größte Weiterbildungsbedarf bestehtder Umfrage zufolge aber beim digitalen Lernen, der Fähigkeit derMitarbeiter, sich selbst immer wieder Wissen anzueignen undfortzubilden insbesondere auch bei und durch die eigene Nutzungdigitaler Medien."Die Studie zeigt, dass Deutschland Digitalexperten in großemAusmaß fehlen und so das Innovationspotenzial unseres Landes bedrohtist. Aber auch die nicht-technische Belegschaft benötigt in großemUmfang neue digitale Schlüsselqualifikationen", resümiert VolkerMeyer-Guckel, stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes."Der kompetente Umgang mit digitalen Technologien wird die zentraleVoraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg und Teilhabe amgesellschaftlichen Leben."McKinsey-Seniorpartner Jürgen Schröder rät, die sich immerwandelnden Anforderungen des Arbeitsmarktes kontinuierlich zuanalysieren: "Nur so können Unternehmen und privateWeiterbildungsanbieter gezielt neue Angebote entwickeln oderbestehende Inhalte und Formate anpassen. Langfristig sollte das ThemaWeiterbildung viel stärker im gesamten Bildungssystem verankert sein.Hochschulen und Berufsbildung sollten ihre entsprechenden Angeboteviel stärker an den künftig benötigten Fähigkeiten orientieren."Die Analyse von Stifterverband und McKinsey Future Skills: WelcheKompetenzen in Deutschland fehlen ist das erste von vierDiskussionspapieren, die im Rahmen der Future-Skills-Initiative desStifterverbandes erstellt wurden. In den weiteren Papieren zu denVeränderungen am Arbeitsmarkt durch Digitalisierung werden konkreteHerausforderungen und Handlungsoptionen für Personalabteilungen,Bildungseinrichtungen und die Politik im Mittelpunkt stehen.Die Studie Future Skills: Welche Kompetenzen in Deutschland fehlenzum Download finden Sie unter