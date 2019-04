Massiver Auftragseinbruch in der deutschen Industrie trifft vor allem Baden-Württemberg

Stuttgart (ots) - Anlässlich der aktuell vomBundeswirtschaftsministerium veröffentlichen Zahlen zurAuftragsentwicklung in der deutschen Industrie äußert sich CarolaWolle, wirtschaftspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion inStuttgart, wie folgt: "Der Rückgang der Bestellungen in der Industrieum ganze 4,2 Prozent binnen eines Monats ist dramatisch.Baden-Württemberg wird von dieser Entwicklung besonders schwergetroffen. Dass die bereits vorsichtigen Prognosen von immerhin 0,3Prozent Wachstum nun derart verfehlt werden, ist erschreckend.Landes- und Bundesregierung müssen in Zeiten dieses konjunkturellenAbschwungs dringend ihre ideologiegeladenen Projekte einstellen undendlich wirtschaftspolitisch gegensteuern!"Negativentwicklung hat viele Gründe - einige sind jedochhausgemachtArgumentiert wird bei der Begründung dieser Entwicklung wie so oftmit der allgemein schlechten Weltkonjunktur oder den Unsicherheiten,die die andauernde Brexit-Debatte in London und Brüssel verursachen.Doch auch die Bundesregierung hat wirtschaftspolitisch versagt,betont Carola Wolle: "Beim standortrelevanten Glasfasernetz lahmtDeutschland nicht nur dem Stand der Technik, sondern auch unserenNachbarländern und selbst Entwicklungsländern hinterher. DieInfrastruktur im Allgemeinen muss besser, moderner und effizienterwerden - angesichts der schwächelnden Konjunktur muss unbedingtinvestiert werden! Ebenso muss unsere Bildungslandschaft wiederbesser werden. Unser rohstoffarmes Land braucht kluge Köpfe, um mithochwertigen Produkten im Weltmarkt zu bestehen. Die Landesregierungmuss endlich den 'grünen Feldzug' gegen die Fahrzeugindustriebeenden. Ohne wertschöpfende Industrie werden auch Dienstleistungenund Handel einbrechen. Angesichts des fetten Staatshaushalts, dergroßzügigen und zahlreichen Politiker- und Beamtengehälter undangespannten Sicherheitslage kann es sich Deutschland nicht leisten,kein Hochlohnland zu sein. Auch für Baden-Württemberg gilt spätestensab nächstem Jahr die Schuldenbremse. Unser aller Wohlstand hängt anwertschöpfenden Schlüsselindustrien wie dem Fahrzeug- undMaschinenbau in Baden-Württemberg - nur deshalb können wir uns alldie ideologiegetriebenen Projekte wie grünem Strom oder innererSicherheit bei offenen Grenzen überhaupt leisten."AfD befürchtet steigende Steuerbelastungen für Bürger undUnternehmenWegen der Schuldenbremse bei stagnierenden Steuereinnahmenerwartet die AfD-Abgeordnete auch weiterhin hohe und sogar nochsteigende Steuerbelastungen für die Bürger und Unternehmen. Zumindestsei seitens der etablierten Parteien kein Wunsch nach einemeffizienten, kostengünstigeren Staat zu erkennen. "Ein Grund für einestagnierende Auftragslage könnten die von 'EU-Demokraten'festgelegten Grenzwerte sein, die gerade unsere heimischeFahrzeugindustrie hart treffen. Doch Elektromobilität undEnergiewende sind stets subventioniert, so dass diese Branchen denBürger noch mehr Steuergeld kosten - die Landesregierung muss alsoendlich Farbe bekennen und zu einem wirtschaftlich tragfähigen sowieumweltverträglichen Politikstil kommen. Wenn Landes- undBundesregierung sich nicht gegen diese Politik aus der EU wehrenkönnen, muss der Bürger bei der anstehenden Europawahl daraufreagieren", meint Wolle abschließend.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 3 | 70173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639 | Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell