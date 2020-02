Massive Zeiteinsparung bei der Fahrzeugaufrüstung / Thermomodul M-TDC 8 ermöglicht erstmals steckerlose Kontaktierung zwischen Messstelle und Modul (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Mit dem neuen Thermomodul M-TDC 8 stellt IPETRONIK seinerstes Thermogerät mit patentiertem TDC-Verfahren (Thermo-Direct-Connect) vor.Dieses ermöglicht erstmals die steckerlose Kontaktierung zwischen der Messstelleund dem Modul. Das Sensorkabel wird einfach in das Gerät geschoben, wo esautomatisch kontaktiert und verriegelt. Dieses Prinzip ist schnell, direkt undunkompliziert. Das spart wertvolle Zeit bei der Aufrüstung von Messstellen undSensoren und ermöglicht noch effizientere Arbeitsabläufe.Denn nach wie vor ist die Kontaktierung von Fühlerleitungen an Steckern einmanueller, aufwendiger und vor allem zeitintensiver Vorgang, bei dem beideLeitungen händisch mit den Schraubkontakten der Stecker verbunden werden. Auchist dieser besonders anfällig für Messfehler, etwa durch eine falsche Verpolungder Drähte. Darum hat IPETRONIK die neue Form der Kontaktierung entwickelt: das8-kanalige M-TDC 8 besitzt einen feinmechanisch ausgearbeitetenSensorleitungs-Kontaktkopf, in den die birnenförmige Thermoleitung eingeschobenwird. Hier kommt es über spezielle Nadeladapter zur Kontaktierung undautomatischen Kabelverriegelung.Der Leitungsquerschnitt des Kabels ist asymmetrisch gestaltet, um einenverpolungssicheren Sensoranschluss gewährleisten zu können. So wirdsichergestellt, dass die Thermoelement-Leitung stets mit der richtigen Polung indas Modul eingeführt wird. Darüber hinaus ist das Kabelmantel-Material äußerststrapazierfähig: es ist mit einem auf Teflon®-basierenden Mantel- undIsolationswerkstoff versehen. Dadurch ist das Material mechanisch belastbar,besitzt enorme Widerstandskraft gegen aggressive Medien und gute elektrischeIsolationseigenschaften. Außerdem ist das Kabel besonders hitze- undkältebeständig und kann in einem Temperaturbereich von -190 °C bis +260 °Ceingesetzt werden.Da das TDC-System kompatibel zu bestehenden Sensorsystemen ist, lassen sich auchherkömmliche Miniatur-Thermoelement-Stecker mit Kontaktblechen an dasThermomodul anschließen lassen. Dafür wurde speziell die M-TDC Adapterbuchseentwickelt, die ebenfalls über das Nadelkontaktierungssystem und einenautomatischen Verriegelungsmechanismus verfügt.Das M-TDC 8 ist primär für den direkten Einbau in den Motorraum konstruiert,kann aber aufgrund seiner Kompaktheit auch anderweitig verbaut werden. Esbesitzt 8 Thermoelement-Messeingänge Typ K (NiCr/NiAl) und erfüllt sämtlicheQualitätsanforderungen wie die Schutzklasse IP65, Schock- undTemperaturresistenz. Messeingänge, CAN-Schnittstelle, Modul-Versorgung sowieGehäuse sind untereinander vollständig galvanisch getrennt. Zudem passen sichForm und Gehäuse nahtlos an die M2-Familie an, sodass das Thermomodul in dergesamten Systemkette betrieben werden kann.Pressekontakt:IPETRONIK GmbH & Co. KGJens PowalaMarketing & PRP +49 7221 9922 214E jens.powala@ipetronik.comwww.ipetronik.com (http://www.ipetronik.com)Weiteres Material: www.presseportal.de(https://www.presseportal.de/pm/130668/4531982)OTS: IPETRONIK GmbH & Co. KGOriginal-Content von: IPETRONIK GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell