Massive Rechtsverstöße gegen Rücknahmepflicht von Elektroaltgeräten: Deutsche Umwelthilfe verklagt Saturn, Hornbach, Netto und Cyberport

Berlin (ots) - Saturn, Hornbach, Netto und Cyberport verweigernrechtswidrig die Rücknahme alter Energiesparlampen und lassenVerbraucher mit schadstoffhaltigem Elektroschrott allein - Die vierHandelsunternehmen weigern sich, bestehende Gesetzesverstößeabzustellen - DUH reicht Klage bei den Landgerichten Duisburg,Dresden, Ingolstadt und Landau ein - Umweltschutzverband fordertendlich behördliche Kontrollen und eine Sanktionierung von VerstößenDas Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtetUnternehmen ab einer gewissen Größe zur kostenfreien Rücknahme vonElektroaltgeräten. Diese sollen für eine mögliche Wiederverwendungund ein hochwertiges Recycling erfasst und das Entweichen vonSchadstoffen in die Umwelt verhindert werden. Die HandelsunternehmenSaturn, Hornbach, Netto und Cyberport verstoßen gegen die im ElektroGfestgeschriebene Rücknahmeverpflichtung. Bei Tests der DeutschenUmwelthilfe (DUH) lehnten die vier Handelsunternehmen eineordnungsgemäße Rücknahme von schadstoffhaltigen altenEnergiesparlampen ab.Weil sich die genannten Unternehmen weigerten, gegenüber der DUHeine Erklärung abzugeben, zukünftig die festgestellten Verstößeabzustellen, reichte der Umwelt- und Verbraucherschutzverband Klagenbei den Landgerichten Duisburg (Netto 10.10.), Dresden (Cyberport12.10.), Ingolstadt (Saturn 28.09.) und Landau (Hornbach 04.10.) ein."An den Beispielen von Saturn, Hornbach, Netto und Cyberport zeigtsich, dass die für den Vollzug verantwortlichen Landesbehörden dieEinhaltung von Umweltgesetzen nicht kontrollieren. Das Wissen, keineKontrollen und Sanktionen befürchten zu müssen, verleitet dieUnternehmen dazu, Umweltvorgaben zu ignorieren. Dies ist einer derHauptgründe, weshalb die von der EU vorgegebene Mindestsammelquotefür Elektroschrott von 45 Prozent verfehlt wird. Die Rücknahmepflichtvon alten Elektrogeräten existiert nicht ohne Grund, es geht hier umden Umwelt- und Gesundheitsschutz und dieser muss Priorität haben.Die für den Vollzug verantwortlichen Bundesländer und unterenAbfallbehörden müssen Umweltgesetze endlich ernst nehmen, Kontrollendurchführen und Verstöße bestrafen, sonst verlierenUmweltvorschriften ihre Wirkung. Solange dies nicht der Fall ist,wird die DUH die Einhaltung notfalls auf dem Rechtsweg durchsetzen",sagt Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH.Der größte Teil des anfallenden Elektroschrotts wird illegalentsorgt oder exportiert und dann unter katastrophalen Bedingungenfür Mensch und Umwelt beseitigt. Obwohl Saturn und Hornbachrechtswidrig handeln, bewerben sie auf ihren Internetseiten denvollen Einsatz für Umwelt und Verbraucher. "Das ist Greenwashing. Wirwerden es nicht akzeptieren, dass sich UnternehmenWettbewerbsvorteile zu Lasten der Umwelt und Verbraucherverschaffen", so Metz weiter.Philipp Sommer, Stellvertretender Leiter für Kreislaufwirtschaftbei der DUH kritisiert: "Viele Elektrogeräte enthalten Schadstoffe.Sie gehören daher nicht in den Hausmüll. Ausgediente Elektrogerätekönnen nach dem Elektrogesetz im Handel abgegeben werden. Aber genaudas verweigern oder erschweren die Handelsunternehmen Saturn,Hornbach, Netto und Cyberport ihren Kunden. Es ist ein Skandal, dassausgerechnet bei schadstoffhaltigen und gesundheitsgefährdendenEnergiesparlampen Verbrauchern keine gesetzeskonforme Rückgabeermöglicht wird."Da Energiesparlampen geringe Mengen Quecksilber enthalten, eignensie sich wegen der Bruchgefahr nicht für den Paketversand. "DieDeutsche Post lehnt auf Grund der Bruchgefahr den Paketversand vonAltlampen zur Entsorgung ab. Trotzdem bieten Hornbach und Saturn denVersand von Leuchtkörpern mit dem gar nicht zugelassenenDHL-Versandservice an. Die beiden Händler nehmen zwar ausgedienteLampen auch in ihren Filialen an, als Onlinehändler beliefern siejedoch Verbraucher im gesamten Bundesgebiet. Eine Rückgabe nur aneinzelnen Standorten - mitunter hundert Kilometer und mehr entfernt -ist Verbrauchern nicht zuzumuten", erklärt Sommer. Onlinehändlersollten für nicht paketfähigen Elektroschrott wie Großgeräte oderLampen eine kostenlose Abholung beim Endnutzer zu Hause oderflächendeckende Sammelstellen, etwa über stationäre Rücknahmesysteme,anbieten."Ebenfalls völlig inakzeptabel ist es, dass Verbraucher von demzur Rücknahme verpflichteten Händler Netto an einen Entsorgerverwiesen werden, der die Rücknahme von Altlampen ablehnt und aufNachfrage nur auf öffentliche Sammelstellen hinweist. Dass Cyberportvon Verbrauchern verlangt, bei der Rücksendung ausgedienterEnergiesparlampen für das Porto in Vorkasse zu gehen, ist ebenfallsunzulässig. So werden Verbraucher demotiviert und am Ende landengefährliche Elektroabfälle im Restmüll oder noch schlimmer in derUmwelt", warnt Sommer.Hintergrund:Seit dem 24. Juli 2016 können Verbraucher alte Elektrogeräte wiez.B. elektrische Rasierer, aber auch Energiesparlampen kostenlos beiHändlern zur Entsorgung zurückgeben, die Elektrogeräte auf einerFläche von mindestens 400 Quadratmetern verkaufen - beiOnlinehändlern gilt die Versand- und Lagerfläche. Wo die Geräteursprünglich gekauft wurden, ist dabei unerheblich. Die Abgabe vonGeräten größer als 25 Zentimeter ist jedoch nur möglich, wenn einähnliches neues Gerät gekauft wird.Deutschland hat die verpflichtende EU-Sammelquote fürElektroaltgeräte von 45 Prozent für das Jahr 2016 verfehlt. Diesliegt unter anderem an den nicht ausreichenden Rücknahmebemühungendes Handels. Dieser hat in 2016 nur rund 70.000 Tonnen Elektroschrottzurückgenommen. Insgesamt fallen in Deutschland jedoch etwa 1,7Millionen Tonnen Elektroschrott pro Jahr an.