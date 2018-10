Maßgeschneiderte und individuelle Vermarktung für Biogas-Anlagen im Regelenergiemarkt - Energy2market auf der Biogas-Fachmesse Energy Decentral 2018 in Hannover in Halle 25 am Stand H27

Leipzig (ots) - Auf der diesjährigen Fachmesse Energy Decentral,die vom 13. bis 16. November 2018 auf dem Messegelände Hannoverstattfindet, ist Energy2market (e2m) mit seinem Messestand in Halle25 am Stand H27 vertreten. Unter dem Messemotto "Mit e2m in derPole-Position" stellt der Marktführer für Direktvermarktung vonBiogas-Anlagen seine neuen individuellen Produkte für die Vermarktungvon Biogas-Anlagen vor. Energy2market ist mit insgesamt 1.697 MWinstallierter Leistung der Marktführer in der Steuerung undVermarktung von Biogas-Anlagen in Deutschland: Ein Drittel allerAnlagen sind bei e2m gebündelt und werden vom Virtuellen Kraftwerkdes Aggregators gesteuert. Der Grund für diesen Erfolg liegt in denindividuellen Vermarktungsoptionen, die e2m bereits seit Beginn derDirektvermarktung 2012 für seine Biogas-Kunden anbietet: "JedeBiogas-Anlage und jeder Bedarf ist individuell", erklärt AnnetteKeil, Vertriebsleiterin bei e2m. "Deshalb muss sich die optimaleVermarktung an den Anlagen ausrichten, nicht am Vermarkter. MitStandardmodellen ist Biogas-Betreibern nicht geholfen. Wir habendeshalb für die zahlreichen verschiedenen Bedürfnisse auchverschiedene Vermarktungsprodukte im Angebot."Entsprechend präsentiert e2m auf der Energy Decentral 2018 seineneuen Vermarktungsmodelle für Mischpreisverfahren undAusgleichsenergierisiken, ebenso wie einen Optimierungsbonus und ein"Erste-Hilfe-Paket". Hinter letzterem steckt der Gedanke,Anlagenbetreibern, die sich im kommenden Jahr mit den Auswirkungender hitzeverursachten Missernte konfrontiert sehen, Lösungenaufzuzeigen, mit der zumindest ein Teil der fehlenden Erlösekompensiert werden kann. Die Markterfordernisse zeigen, dass hieraktuell besonderer Handlungsbedarf besteht, worauf e2m sofortreagiert hat.Energy2market GmbH:Energy2market (e2m), gegründet 2009 am heutigen Hauptsitz inLeipzig, ist mit über 120 Mitarbeitern einer der größten Aggregatorenfür Erneuerbare Energien in Europa. Über ein eigenes VirtuellesKraftwerk bündelt, überwacht und steuert der Energiedienstleisterüber 4.500 Erzeugungsanlagen erneuerbarer Erzeuger, Stromspeicher &Verbraucher und vernetzt diese mit den Stromhandelsmärkten. Mit 3.767MW (Stand 2018) vermarkteter Erzeugungsleistung aus EEG-Anlagengehört e2m zu den größten Direktvermarktern für Energie und istgrößter Poolanbieter für Regelenergie in Deutschland. DasWirtschaftsmagazin Brand eins hat e2m 2018 zu den innovativstenUnternehmen in der Energiebranche gekürt; FOCUS Business wählte dasUnternehmen unter die "TOP 50 Arbeitergeber Mittelstand". Mit der fürdie Vermarktung von Energie-Flexibilität notwendigen Infrastruktur,Marktzugängen zu allen deutschen und teilweise zu internationalenHandelsmärkten sowie langjährigem Know-how der Mitarbeiter gestaltete2m die Energiewende und den Energiemarkt der Zukunft mit.https://www.e2m.energyPressekontakt:Energy2market GmbH I Weißenfelser Str. 84 I D-04229 LeipzigStefan Böttinger I Corporate CommunicationsTel.: +49 341 230 28-233stefan.boettinger@e2m.energy I www.e2m.energyOriginal-Content von: Energy2market GmbH, übermittelt durch news aktuell