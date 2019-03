Maßgeschneiderte Therapie gegen Darmkrebs / Sauerstoffgehalt im Tumor entscheidet über Krebsmedikamente

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - Die Blutversorgung eines Darmtumors ist "chaotisch".Dadurch ist in einigen Bereichen des Tumors wenig, in anderen vielSauerstoff vorhanden. Den Krebszellen macht das nichts aus: IhrStoffwechsel ist an die jeweilige Situation angepasst. Die bislanggegen Darmkrebs eingesetzten Medikamente wirken jedoch umsoschwächer, je niedriger der Sauerstoffgehalt im Tumor ist.Darmkrebszellen sprechen daher sehr unterschiedlich auf eineChemotherapie an - schlimmstenfalls ist die Behandlung wirkungslos.Heidelberger Wissenschaftler entwickeln derzeit eine maßgeschneiderteKombinationstherapie aus mehreren Wirkstoffen. Diese soll dieindividuelle Zusammensetzung des Tumors berücksichtigen. Die DeutscheKrebshilfe unterstützt das Projekt mit 446.000 Euro.Krebszellen benötigen viel Energie, um zu wachsen und sichauszubreiten. Die Zellen eines Dickdarmtumors decken ihrenEnergiebedarf dabei unterschiedlich: Manche Krebszellen wachsenbevorzugt mit Sauerstoff (aerob), andere vornehmlich oderausschließlich ohne Sauerstoff (anaerob). Anaerob wachsendeDarmtumoren sind jedoch resistent gegenüber der Chemotherapie. Denndie bislang eingesetzten Medikamente sind ohne Sauerstoff kaumwirksam. Außerdem wachsen diese Tumoren sehr aggressiv und sind inder Lage, Schäden, wie sie durch eine Strahlentherapie entstehen,besser zu reparieren und so zu überleben. Zellen mit einem anaerobenStoffwechsel können daher innerhalb kurzer Zeit nach der Behandlungein erneutes Tumorwachstum hervorrufen.Wirkstoffe effizient kombinieren Im Rahmen einesForschungsprojekts - unter der Leitung von Dr. Bruno Köhler vomNationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg undProfessor Dr. Martin Schneider vom Universitätsklinikum Heidelberg -untersuchen Wissenschaftler nun, ob eine Kombinationstherapie ausverschiedenen Wirkstoffen gleichzeitig sowohl aerobe als auchanaerobe Krebszellen gezielt bekämpfen kann."Wir wollen zunächst aus sieben bereits bekanntenKrebsmedikamenten die Substanzen mit der markantesten Funktionsweiseidentifizieren - also solche Wirkstoffe, die spezifisch nur aerobebeziehungsweise anaerobe Tumorzellen töten", so Projektleiter Köhler.Nachdem sie die aussichtsreichsten Substanzen identifiziert haben,wollen die Wissenschaftler diese Wirkstoffe kombinieren und anhandvon Tumorgewebeproben und Darmkrebsmodellen untersuchen, welches dieeffizientesten Kombinationen sind.Auf dieser Basis sollen später klinische Studien für Dickdarmkrebsfolgen. "Der Sauerstoff-Stoffwechsel spielt eine zentrale Rolle inder Tumorbiologie und ist möglicherweise der Schlüssel zu einerpersonalisierten Behandlung mit maximaler Wirkungskraft. Unser Ansatzkönnte die Therapie von Kolonkarzinomen revolutionieren", sagtKöhler.Keine Therapie ohne Diagnostik In Vorversuchen haben dieHeidelberger Wissenschaftler bereits eine verlässliche Analysemethodeentwickelt, mit der sie die genaue Tumorzusammensetzung bestimmenkönnen. Sie erfassen anhand von Gewebebiopsien den Stoffwechseltypder Tumorzellen - und welcher Zelltyp überwiegt. So ist eine exakteDosierung der kombinierten Präparate möglich. "Eine genaue Diagnostikist somit eine wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatzder zukünftigen Therapie in der klinischen Routine", ergänztSchneider.Krebs ist auch heute, trotz enormer Fortschritte in der Forschungund Medizin, in vielen Fällen immer noch eine Erkrankung mitschlechten Heilungsmöglichkeiten. "Die Deutsche Krebshilfe fördertdaher zahlreiche Forschungsprojekte, die neue Perspektiven fürDiagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen eröffnen. Nur durchneue Erkenntnisse aus der Forschung lassen sich innovative und neueTherapiestrategien erarbeiten", erklärt Gerd Nettekoven,Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe.Hintergrund und weitere InformationenJedes Jahr erkranken in Deutschland rund 59.000 Menschen neu aneinem Tumor des Darms. Insgesamt ist Darmkrebs bei Männern diedritthäufigste und bei Frauen die zweithäufigste Tumorerkrankung. Dasdurchschnittliche Erkrankungsalter liegt für Männer bei 72 Jahren undfür Frauen bei 75 Jahren.Im "Darmkrebsmonat März" informiert die Deutsche Krebshilfeverstärkt über diese Tumorart. Informationsmaterialien zum Thema -wie der blaue Ratgeber "Darmkrebs" oder das Präventionsfaltblatt"Aktiv gegen Darmkrebs" - sind kostenlos bestellbar unterwww.krebshilfe.de/informieren/ueber-krebs/infothek. Eine persönlicheBeratung erhalten Betroffene und Interessierte von den Mitarbeiterndes INFONETZ KREBS unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 /80708877.Projektnummer: 70113593Interviewpartner auf Anfrage.Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell