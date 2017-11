Massenvergewaltigungen, Gewaltexzesse, Leichenberge: Rohingya-Überlebende berichten

Berlin (ots) -- Aktueller Report von Save the Children dokumentiertunermessliche Grausamkeiten- Jedes befragte Kind berichtet von Todesfällen- Außenminister-Konferenz muss sich gegen Gewalt aussprechenDie Kinderrechtsorganisation Save the Children veröffentlichtheute einen neuen Bericht zur Flucht der Rohingya aus Myanmar. In"Horrors I will never forget" berichten Kinder und Jugendlicheerschütternde Erlebnisse von massiver Gewalt, von Vergewaltigungenoder von Menschen, die lebendig verbrannt wurden. DieErlebnisberichte wurden im Flüchtlingscamp Cox´s Bazar in Bangladeschdokumentiert."Das Schlimmste an diesen tragischen Geschichten ist, dass es sichnicht um Einzelfälle, sondern um systematische Gewalt gegenüberFrauen und Mädchen handelt. Nahezu jedes Kind, mit dem wir gesprochenhaben, berichtet fürchterliche Geschichten, die es erleben oder mitansehen musste", betont Helle Thorning-Schmidt, CEO von Save theChildren International, die kürzlich das Rohingya- Flüchtlingscamp inCox´s Bazar besuchte.60 Prozent der mehr als 600.000 Rohingya-Flüchtlinge sind Kinder.Unter ihnen die 16 Jahre alte Shadibabiran*, die ebenso wie vieleandere Kinder Erschütterndes berichtet: "Einige Soldaten nahmen michund zwei andere Mädchen mit in ein Haus. Sie schlugen mir mit einerWaffe ins Gesicht, traten gegen meinen Brustkorb und trampelten aufmeine Arme und Beine. Anschließend vergewaltigten mich drei von ihnenüber mehrere Stunden. Irgendwann wurde ich ohnmächtig." Die Soldatenbrachen Shadibabiran eine Rippe. "Das war enorm schmerzhaft und ichkonnte kaum Atmen. Nach wie vor habe ich mit dem Atmen Probleme, aberich gehe nicht zum Arzt, weil ich mich so sehr schäme."Der Report "Horrors I will never forget" beleuchtet noch weitereschreckliche Schicksale. So musste die 24-jährige Rehema* miterleben,wie eine Frau und ein Baby lebendig verbrannt wurden. "Ich sah einenSoldaten, wie er eine hochschwangere Frau mit Benzin übergoss undanzündete", berichtet sie. "Ein weiterer Soldat riss einer anderenFrau ihr Baby aus den Händen und warf es ins Feuer. Sein Name warSahab* und er war noch nicht einmal ein Jahr alt. Die Schreie werdeich niemals vergessen."Der 12-jährige Hosan* floh aus seinem Heimatdorf in Myanmar, alsdas Militär begann, Menschen mit Macheten zu attackieren. Auf derFlucht kam er in ein verlassenes Dorf. Auf der Suche nach Nahrung undWasser erreichte er schließlich eine Wasserstelle. "Als ich näherkam, sah ich, dass darin mindestens 50 Leichen trieben. Den Geruchverbrannter Häuser und den Anblick aufgedunsener Leichen werde ichmein Leben lang nicht vergessen.""Die Mehrzahl der geflüchteten Rohingya sind Kinder unter 18Jahren. Viele Kinder sind schwer traumatisiert von den schrecklichenDingen, die sie auf der Flucht erlebt haben und leben nun imFlüchtlingslager, in dem sie völlig schutzlos sind", sagt HelleThorning-Schmidt.Der Save the Children-Bericht erscheint anlässlich des Treffensder Außenminister aus Europa, Asien, Australien und Neuseeland, dasam 20./21. November in Myanmars Hauptstadt Naypyidaw stattfindet.Save the Children fordert von den Außenministern, ein deutlichesZeichen gegen die Gewalt an den Rohingya zu setzen, die Krise zubeenden und die Kinder zu schützen."Die Not der Rohingya muss im Fokus der Außenminister-Gesprächestehen. Wir erwarten, dass die Minister ihren diplomatischen Einflussnutzen, um die Krise zu beenden und die Kinder zu schützen", fordertHelle Thorning-Schmidt.*Namen aus Kinderschutzgründen geändertZusatzmaterial zum Download:Downloadlink zum Report : http://bit.ly/2z7Rv0kErlebnisberichte, Audiofile, Schnittmaterial, Fotos unter:http://bit.ly/2iWSyoN und http://ots.de/wxLSBInterview-Schnittmaterial mit Susanna Krüger:https://youtu.be/12sY-KdZ1LI (zur Voransicht)https://we.tl/8jDFZh4VF7 (zum Download)Das Material kann unter Angabe von © Save the Children kostenfreiauch zur Weitergabe an Dritte genutzt werden.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e. V.Pressestelle - Claudia KeppTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 280Mail: presse@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell