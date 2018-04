Massentötungen von Hunden zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland: PETA und Teresa Enke appellieren an FIFA, Tötungen sofort zu stoppen (FOTO)

Stuttgart (ots) -Hundetötung für Sportevents stoppen: An den Austragungsorten derFußball-Weltmeisterschaft, die am 14. Juni in Russland beginnt,werden massenhaft freilaufende Hunde vergiftet und getötet. TeresaEnke wendet sich nun gemeinsam mit der Tierrechtsorganisation PETA ineinem Schreiben an die FIFA. Die Witwe des einstigen deutschenNationaltorhüters Robert Enke fordert den Verband auf, Druck auf dieVerantwortlichen auszuüben und die Hundetötungen umgehend zu stoppen."Wir können nicht dulden, dass Tausende Hunde für sportlicheVeranstaltungen qualvoll getötet werden", so Teresa Enke für PETA.Die Hundeliebhaberin engagiert sich aktuell auch mit einemFotoshooting zusammen mit der Tierrechtsorganisation gegen dieHundetötungen in Russland.Teresa Enke ist mit PETA seit vielen Jahren vertraut. Ihrverstorbener Mann Robert Enke realisierte für dieTierrechtsorganisation viele Fotomotive, u. a. zum Thema Adoption,Pelz oder Hundetötungen. Das Ehepaar lebte gemeinsam mit zahlreichengeretteten Hunden auf einem Hof nahe Hannover.In Russland leben circa zwei Millionen Hunde auf den Straßen. Fürdie bevorstehende WM beauftragen die Städte russischen Tierschützernzufolge Tötungskommandos, um sich glanzvoll vor der Welt zupräsentieren. Diese "säubern" die Austragungsorte, indem sie TausendeHunde töten, die teilweise mehrere Stunden unter furchtbaren Qualenum ihr Leben kämpfen - Medienberichten zufolge auch in Städten, indenen keine Spiele ausgetragen werden. Dies ist nicht das erste Mal,dass zur Vorbereitung von Sportevents derartige Tötungsaktionenstattfinden. Bereits zur Fußball-EM 2012 in der Ukraine sorgte die"Straßensäuberung" für Empörung. Allein in der Region Donezk wurdendamals jeden Monat schätzungsweise 7.000 heimatlose Hunde getötet.Viele Tierfreunde vor Ort setzen sich derzeit für ein Ende derHundetötungen in Russland ein. "Allerdings muss nun auch die FIFAhandeln und ihren Einfluss als Veranstalter der Fußball-WM nutzen, umDruck auf Russland und die Bürgermeister auszuüben", so Jana Hoger,Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei PETA. Für dieTötungsaktionen aufgewendete finanzielle Mittel sollten laut derTierrechtsorganisation in nachhaltige Kastrationsprogramme -sogenannte Neuter-and-Release-Programme - investiert werden. Hundewürden im Zuge dieser Maßnahme behutsam eingefangen, kastriert,gekennzeichnet, tierärztlich versorgt und anschließend wieder in ihrevertraute Umgebung gebracht. Eine großflächige Kastration sei dieeinzige Möglichkeit, um die Hundepopulation auf Russlands Straßenlangfristig einzudämmen.PETAs Motto lautet: Tiere sind nicht dazu da, dass wir sie essen,sie anziehen, sie uns unterhalten, wir an ihnen experimentieren odersie in irgendeiner anderen Form ausbeuten.Weitere Informationen:https://www.peta.de/fussball-wm-russland-hundePressekontakt:Denis Schimmelpfennig, DenisS@peta.deOriginal-Content von: PETA Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell