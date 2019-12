Masse mit Klasse: Im Ford-Werk Saarlouis läuft das 15-millionste Auto vom Band (FOTO)

Saarlouis (ots) -- Ein roter Ford Focus ST ist das 15-millionste Modell, das Fordin Saarlouis produziert hat- Am 16. Januar 1970 lief das erste Modell im Saarland vom Band -ein Ford Escort- Seitdem hat Ford im Saarländer Werk sieben Modellreihenhergestellt- Mit rund 6,1 Millionen produzierten Einheiten liegt der FordFocus, der in der vierten Generation gebaut wird, in der internenWertung knapp vor dem Ford EscortFast 50 Jahre nachdem im Januar 1970 der erste Ford Escort in Saarlouis vom Bandlief, hat das Ford-Werk die 15-Millionen-Marke geknackt. Der ruby-rote FordFocus ST, der als 15-millionstes Ford-Modell 'made in Saarlouis' das Werkverlässt, bringt mit seinem 2,3-Liter-Ecoboost-Motor 280 PS auf die Straße. Ergehört zur vierten Ford Focus-Generation, die seit Mai 2018 - wie auch alleFocus-Baureihen vorher - in Saarlouis produziert wird.Im Juli 1998 fand in Saarlouis eine Wachablösung statt: Der letzte Ford Escortverließ das Saarlouiser Werk und die Produktion der ersten Focus-Baureihebegann. Verkaufsschlager waren beide Modelle - Ford Escort und Ford Focus. Inder Produktionswertung hat der Ford Focus den Escort erst kürzlich abgehängt.Zwischen 1970 und 1998 wurden vom Ford Escort fünf Generationen und rund 6,02Millionen Einheiten in Saarlouis gebaut. Der Ford Focus - mehrfach das weltweitmeistverkaufte Auto des Jahres - brauchte hingegen sieben Jahre und eineGeneration weniger, um mit derzeit rund 6,1 Millionen in Saarlouis hergestelltenModellen die interne Wertung für sich zu entscheiden.Doch die beiden kompakten Erfolgsmodelle sind nicht die einzigen Ford-Baureihen,die von Saarlouis nach Europa und in die Welt gingen. Parallel zum Escortfertigte die Ford-Mannschaft in Saarlouis den Ford Capri (1971 bis 1975), denFord Fiesta (1976 bis 1980) und den Ford Orion (1983 bis 1993). Neben dem FordFocus lief der Ford Kuga (2008 bis 2012) und der Ford C-MAX (2003 bis 2010 und2014 bis 2019) vom Band. Bisher kamen also sieben verschiedene Ford-Modelle ausSaarlouis.Bereits im Februar 1976 konnte sich das Saarlouiser Ford-Team über daseinmillionste Auto aus ihrem Werk freuen. Es war ein Ford Escort der zweitenBaureihe. Ebenfalls zur Escort-Familie, allerdings zur vierten Generation,gehörte das fünfmillionste Auto, das in Saarlouis im Februar 1990 vom Band lief.Und die zehn Millionen Einheiten machte ein Ford Focus Turnier der zweitenGeneration im Mai 2005 voll.Derzeit laufen pro Tag etwa 1.160 Ford Focus-Modelle in Saarlouis vom Band. DieExportrate liegt bei 72 Prozent: Von Saarlouis aus gehen die Ford Focus in 44Länder, vor allem in Europa, aber auch in weiter entfernte Märkte wieAustralien, Neuseeland und Taiwan.Nach der 15-Millionen-Marke ist im Saarlouiser Ford-Werk also vor der16-Millionen-Marke. Sehr zur Freude von Jürgen Schäfer, dem stellvertretendenWerkleiter: "Was unsere Mannschaft hier leistet, ist wirklich großartig - undzwar an jedem Arbeitstag, seit fast fünf Jahrzehnten. Wir sind schon seit vielenJahren eines der effizientesten Werke in der gesamten Automobilbranche, dasveranschaulicht die Marke von 15 Millionen Autos sehr deutlich", betont Schäfer."Doch wir produzieren hier nicht nur eine unglaubliche Masse an Autos, sondernvor allem wirkliche Klasse-Autos. Das weiß jeder, der den aktuellen Ford Focusschon mal gefahren ist. Der Ford Focus und damit auch unser Werk in Saarlouissind absolute Paradebeispiele für die hohe Produktionsqualität 'made inGermany'."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründungim Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Marko BelserFord-Werke GmbH0221/90-17520marko.belser@ford.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6955/4474157OTS: Ford-Werke GmbHOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell