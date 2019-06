Massachusetts Institute of Technology (MIT) und Lockheed Martin kooperieren bei der Seed-Finanzierung in Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Lockheed Martin":

Berlin (ots) - Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) undLockheed Martin geben die Gründung des MIT-Lockheed Martin Seed Fundsbekannt, um die Zusammenarbeit zwischen Fakultät und Forschern desMIT mit Universitäten und öffentlichen Forschungseinrichtungen inDeutschland zu fördern. Der Fonds wird über die International Scienceand Technology Initiatives (MISTI) des MIT verwaltet.Nach dem Vorbild des erfolgreichen MIT-Germany Seed Fund, der 2011vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) eingerichtetwurde, wird sich der Fonds zunächst auf Vorschläge aus dem Bereichfortschrittliche Fertigungsverfahren (Advanced Manufacturing)konzentrieren, um neue und innovative Technologien zu identifizieren:- Kontrolle von Fertigungsprozessen- Modellierung von Materialien und Prozessen- Neuartige Materialien für extreme Umgebungen- Automatisierung der Fabrik der Zukunft"Wir sind zuversichtlich, dass der MIT-Lockheed Martin Seed Fundzu tiefen und dauerhaften Beziehungen zwischen Universitäten undForschern auf beiden Seiten des Atlantik beitragen wird", sagt JustinLeahey, MISTI Program Manager für Deutschland, die Schweiz und dieNiederlande. "Wir hoffen, dass diese Initiative einen Impuls setzt,um innovative Ideen zu identifizieren, die in Zukunft mitDrittmitteln aus der Industrie gefördert werden können.""Wenn Unternehmen ihre Aktivitäten global aufstellen, werdenStudenten, die für die Komplexität internationaler Kollaborationausgebildet sind, bestens vorbereitet sein. Die Zusammenarbeit vonLockheed Martin mit dem MIT-Germany ist daher eine spannendeGelegenheit für Fakultät und Studenten des MIT, neueKooperationsmöglichkeiten mit deutschen Universitäten und Forschernzu erkunden", erklärt Markus Bühler, Professor fürIngenieurwissenschaften und Leiter der Abteilung Bau- undUmweltingenieurwesen am MIT. "Die daraus resultierenden Synergienlegen die Grundlage für zukunftsweisende Forschung und eröffnen Wegefür wissenschaftliche und technische Innovationen mit Praxisbezug."Als Teil des Fonds wird Lockheed Martin Geld und Technologiebereitstellen und zusätzlich ein MIT-Studentenpraktikum inDeutschland unterstützen. Das MIT wird den Fonds im Rahmen des MITInternational Science and Technology Initiatives (MISTI) Programms imCenter for International Studies verwalten."Wir glauben, dass der rasante Fortschritt im Forschungsbereicheine Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft erfordert",sagt Jonathan Hoyle, Lockheed Martins Chief Executive für Europa."Seit 100 Jahren finanzieren wir Innovation und unterstützen so denAustausch von Ideen."Interessierte können sich unter http://ots.de/3iKA94 bewerben.Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten von MISTIMIT-Germany unter https://misti.mit.edu/mit-germany sowie auf derSeite des Fonds: http://misti.mit.edu//germany-seed-fundÜBER MISTIMIT International Science and Technology Initiatives (MISTI)schafft angewandte internationale Lernangebote für MIT-Studenten, undversetzt diese in die Lage, Praxisprobleme zu verstehen und zu lösen.MISTI unterstützt den Forschungsauftrag des MIT durch Förderung derZusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der MIT-Fakultät und ihrenKollegen im Ausland. Seit 2008 hat das Global Seed Fund Programm vonMISTI bereits 17,7 Millionen US-Dollar an über 800 Projekte vergeben.MISTI ist beim MIT School of Humanities, Arts, and Social Sciences'Center for International Studies angesiedelt.ÜBER LOCKHEED MARTINLockheed Martin ist ein weltweit tätiges Unternehmen derSicherheits- und Luft- und Raumfahrtindustrie mit Sitz in Bethesda,Maryland (USA), das weltweit etwa 105.000 Menschen beschäftigt undvor allem in der Erforschung, Entwicklung, Herstellung undIntegration sowie der Instandhaltung hochentwickelter technologischerSysteme, Produkte und Dienstleistungen tätig ist. WeitereInformationen unter http://www.lockheedmartin.comPressekontakt:Julian WörnerCommunications Manager Deutschland, Lockheed Martinjulian.worner@lmco.com+49 30 209 137 60Jan HemmeDirector, Hill+Knowlton Strategiesjan.hemme@hkstrategies.com+49 30 288 758 28Original-Content von: Lockheed Martin Deutschland, übermittelt durch news aktuell