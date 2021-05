MassRoots Aktie: MassRoots erwirbt Empire Services für 14 Millionen Dollar!

Das Cannabis-Medienunternehmen MassRoots, Inc. (OTC:MSRT) will Empire Services, Inc. übernehmen.

MassRoots mit Sitz in Denver gab am Mittwoch bekannt, dass es eine Absichtserklärung mit Empire abgeschlossen hat, um das gesamte Eigenkapital des Unternehmens für $14 Millionen in einer primär aktienbasierten Transaktion zu erwerben.

Was das für MassRoots bedeutet

