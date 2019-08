Masonite: Müssen Sie jetzt handeln?

Für die Aktie Masonite stehen per 07.08.2019, 21:46 Uhr 48.77 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Masonite zählt zum Segment "Bauprodukte".

Unsere Analysten haben Masonite nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Masonite-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Masonite wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Masonite vor. Das Kursziel für die Aktie der Masonite liegt im Mittel wiederum bei 62,6 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 48,46 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 29,18 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Masonite insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Masonite ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Masonite-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 86,91, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 63,17, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.