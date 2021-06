Mason Graphite-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Eine Ende Juli 2020 begonnene Aufwärtsbewegung hat den Kurs der Mason Graphite-Aktie am 22. Februar dieses Jahres auf ein Hoch bei 1,19 kanadischen Dollar (CAD) geführt. Damit gelang dem Anteilsschein erstmals seit September 2018 der Sprung über die 1,00-CAD-Marke. Allerdings hielt dieser Zustand nicht lange an, da die Bären an den Markt zurückkehrten und den Kurs am 21. April bis auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung