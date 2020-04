WIESBADEN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen das Coronavirus will Hessen eine Maskenpflicht einführen.



Diese solle für Geschäfte und den öffentlichen Nahverkehr gelten, sagte ein Regierungssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Wiesbaden. Zuvor hatte der Rundfunksender Hit Radio FFH über die Pläne berichtet./glb/DP/mis