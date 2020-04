MaskeAuf! - Die Community Maske von koziol

Erbach (ots) - Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt dringend das Tragen einfacher Gesichtsmasken im Alltag, doch diese sind in diesen Tagen ein extrem rares Gut.Das Odenwälder Familienunternehmen Koziol hat blitzschnell reagiert und in kürzester Zeit eine intelligente Lösung für eine sogenannte Community Maske entwickelt, um diese Versorgungslücke zu schließen.Dank der eigenen Entwicklung und Fertigung in Deutschland konnte in wenigen Wochen eine funktionale Lösung für eine wiederverwendbare Maske entwickelt und produziert werden.Community Maske Hi ist die nachhaltige Lösung für die Abdeckung von Mund und Nase und eine preiswerte Alternative zu Einwegmasken. Das Besondere ist die Möglichkeit, das Filtervlies auszutauschen und die Maske so immer wieder zu verwenden.Die Maske ist dreiteilig aufgebaut. Zwischen Maskenkörper und Innenteil wird ein Vlies eingelegt, das man nach Bedarf jederzeit auswechseln kann. Diese Maske ist damit einmalig universell: Es kann jeder atmungsaktive Filter (aus Vlies, Stoff oder Papier) verwendet werden, so entstehen keine Engpässe bei der Ausstattung.Hi steht damit keinesfalls in Konkurrenz zu FFP geprüften Masken, die für den professionellen Gebrauch im Gesundheits- und Pflegebereich dringend benötigt werden.Koziol verfolgte bei der Entwicklung der Maske den ganzheitlichen Ansatz einer attraktiven, begehrenswerten Form, hoher Funktionalität und nachhaltigem Material- und Fertigungskonzept. Diese Eigenschaften schaffen eine hohe Akzeptanz schaffen und fördern damit einen intensiven Gebrauch. Hi ist nicht nur hochfunktional, sondern auch ein schickes Accessoire, das man gerne trägt.Die Maske ist funktional überzeugend aus High Tech-Materialien hergestellt, die einen langen Dauergebrauch ermöglichen. Das verwendete Material ist hochflexibel, hautfreundlich, frei von BPA, Melamin, Formaldehyd und hautreizenden Zusatzstoffen und garantiert einen angenehmen Tragekomfort. Sie ist einfach von Hand oder in der Spülmaschine zu reinigen und vor allem auch schnell wieder zu trocknen.Weitere Informationen unter: https://www.koziol.de/hi/Pressekontakt:Katrin BodeUnternehmenskommunikationkoziol ideas for friends GmbHWerner-von-Siemens-Str. 9064711 Erbach http://www.koziol.deFon: +49 6062 604 273Mobil: +49 172 615 2263E-Mail: katrin.bode@koziol.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/79530/4576389OTS: koziol ideas for friends GmbHOriginal-Content von: koziol ideas for friends GmbH, übermittelt durch news aktuell