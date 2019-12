Masernschutzgesetz: Apotheker begrüßen Modellvorhaben zur Grippeimpfung und Wiederholungsrezepte (FOTO)

Berlin (ots) - Die Apotheker begrüßen die Absicht des Gesetzgebers, dieImpfquote zu erhöhen und die Bevölkerung in Deutschland besser gegen Masern zuschützen. Zugleich fordern sie die Impfstoffhersteller auf, der absehbarenNachfrage durch ein erweitertes Produktangebot gerecht zu werden. Mit demheutigen Beschluss des Bundesrates zum Masernschutzgesetz wird zum 1. März 2020darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen, dass Apotheken Grippeimpfungen imRahmen von regionalen Modellprojekten anbieten und Wiederholungsrezepte vonÄrzten einlösen können, die zu mehrmaligen Abgaben eines Arzneimittels anPatienten berechtigen."Wir wollen dazu beitragen, dass mehr Menschen in Deutschland gegen Grippegeimpft werden. Apotheken sind niedrigschwellige Anlaufstellen für MillionenMenschen, die kompetente Gesundheitsberatung vor Ort suchen", sagt FriedemannSchmidt, Präsident der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände:"Was in Amerika oder Frankreich möglich ist, kann auch hierzulandefunktionieren. Regionale Modellprojekte sind der richtige Weg, umauszuprobieren, ob und wie das Ziel erreicht werden kann, über Apotheken nochmehr Menschen mit der Impfung zu erreichen." Schmidt weiter: "Klar ist auch,dass das fachlich gut vorbereitet sein muss. Die Apotheker sind sich ihrerVerantwortung und etwaiger Risiken durchaus bewusst." Laut DeutschemArzneiprüfungsinstitut (DAPI) ließen sich 2018 nur 184 pro 1.000 Versichertegegen Grippe impfen. Für 70 Millionen gesetzlich Versicherte wurden demnach nur13,4 Millionen Impfdosen (2018) verbraucht.Zur Umsetzung des Wiederholungsrezeptes bedarf es weiterer Vereinbarungen. Somüssen sich die Apotheker und Krankenkassen im sog. Rahmenvertrag über dasProzedere der Abrechnung solcher Verordnungen durch Apotheken verständigen.Künftig soll ein Arzt eine Verschreibung ausstellen dürfen, mit der einArzneimittel sukzessive bis zu viermal abgegeben werden kann. Die Verordnungensind besonders zu kennzeichnen. Sie dürfen bis zu einem Jahr nachAusstellungsdatum zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse durch Apothekenbeliefert werden. Insbesondere chronisch kranke Patienten, die gut auf einArzneimittel eingestellt sind, können dadurch Zeit und Aufwand sparen.Mehr Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 4000 4132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 4000 4137, c.splett@abda.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7002/4475109OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. ApothekerverbändeOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell