Masern, Mumps & Co. sind auch für Erwachsene gefährlich (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Masern, Mumps und Röteln gelten als "Kinderkrankheiten", weil siedie meisten Menschen oft schon im Kindesalter treffen. Das heißt abernicht, dass sie für Erwachsene harmlos sind. Petra Terdenge berichtetSprecherin: Für die Masern zum Beispiel trifft die Bezeichnung"Kinderkrankheit" kaum noch zu. Denn viele, die an Masern erkranken,sind keine Kinder mehr, sagt Julia Rudorf von der "ApothekenUmschau":O-Ton Rudorf 20 sec."Da sind ungefähr ein Drittel der Patienten im Erwachsenen-Alter.Dann der Keuchhusten, den vergisst man manchmal. Man sollte das aufkeinen Fall als Lappalie abtun, denn wenn Erwachsene anKinderkrankheiten erkranken, dann sind da die Symptome zum Teilschwerer ausgeprägt und die Verläufe teils dramatisch."Sprecherin: Deswegen sollte man auch als Erwachsener vorbeugen undsich impfen lassen. Zum Beispiel gegen die folgenden Krankheiten:O-Ton Rudorf 17 sec."Typisches Beispiel ist Tetanus, Dipththerie, Keuchhusten. Da gibtes die Kombi-Impfung. Dann Masern, Mumps, Röteln, das sollte ohnehinjeder haben. Das wird empfohlen für alle Menschen ab Jahrgang 1970.Man kann auch in den eigenen Impfpass schauen, so man ihn denn hat."Sprecherin: Allerdings haben viele Menschen überhaupt keinenImpfpass oder er ist lückenhaft.O-Ton Rudorf 16 sec."Wenn es keine Belege zu diesen Impfungen gibt und man ist sichnicht sicher und glaubt nur, diese Impfungen bekommen zu haben, danngilt die Empfehlung: nochmal impfen lassen! Denn nur das, wasschriftlich festgehalten ist, gilt auch als wirklich durchgeführteImpfung."Abmoderationsvorschlag:Besonders wichtig sind Impfungen für Erwachsene, die Kontakt zuKindern haben, schreibt die "Apotheken Umschau". Eltern undGroßeltern zum Beispiel stecken sich leicht an Keimen aus demKindergarten an. Und sie können ihre eigenen Kinder und Enkelanstecken, vor allem bei Säuglingen kann das sehr gefährlich sein.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell