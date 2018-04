Maserati Levante GranSport SQ4: Italienischer Sportsgeist

mid Groß-Gerau – Wer Wind sät, wird Sturm ernten – ein Spruch, der beim Maserati Levante gleich doppelt passt. Denn sein Name kommt von einem Wind, der über das Mittelmeer weht. Und das mal ganz piano, manchmal auch ziemlich heftig. Letzteres fühlt sich dann in etwa so an, wie wenn der Pilot des feinen Italo-SUV ordentlich das Gaspedal runtertritt.

Auch wenn der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.