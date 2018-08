Das Maschseefest 2018 ist eröffnet! (FOTO)

--------------------------------------------------------------19 Tage Maschseefesthttp://ots.de/dL9o8p--------------------------------------------------------------Hannover (ots) -Vom 1. bis zum 19. August verwandelt sich das Ufer des Maschseeszu Deutschlands größtem Seefest. Internationale Gastronomieangebote,kostenlose Konzerthighlights, sportliche Aktivitäten auf dem Wasser,Tanzabende unter freiem Himmel, romantische Sonnenuntergänge und einspannendes Kinderprogramm garantieren ein Nonstop-Feriengefühl."Das 33. Maschseefest ist eröffnet" - um 18 Uhr haben HannoversOberbürgermeister Stefan Schostok und Hans Christian Nolte,Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) dasdiesjährige Maschseefest für die Besucher geöffnet. Nach einer kurzenBootsfahrt entlang des Nordufers gaben sie umringt von einer buntenParade aus zahlreichen Musikern und farbenfrohen Stelzenkünstlern dieBühne frei für das 19-tägige Fest.Oberbürgermeister Stefan Schostok betonte dabei: "Die schönstenSommerwochen stehen Hannover auch kurz vor Ende der Ferien nochbevor. Zum Sommerfestival, dem inzwischen traditionellen undlegendären Maschseefest, verwandelt sich das Ambiente um das beliebteNaherholungs-gebiet im Herzen Hannovers in eine mediterraneErlebnislandschaft. Auch in diesem Jahr hat die HVG ganz dicht amWasser gebaut und wird ein spannendes Programm aus internationalerGastronomie, Konzerthighlights und vielfältiger Unterhaltung für alleGenerationen, auch für die Kleinsten bieten."In den zahlreichen Restaurants am Ufer den Blick über den Maschseeschweifen lassen oder zu einem der Musik-Acts auf den Bühnen rund umden See tanzen - Bei Bootsfahrten, entspannten Cocktailabenden odereinfach nur beim Flanieren entlang der Uferpromenade können dieBesucher in das deutschlandweit einmalige Ambiente des Maschseefestseintauchen und ihr persönliches Highlight erleben.Eine kulinarische Reise um die Welt - Internationale GastronomieSpezialitäten von Tirol bis Spanien, von Kapstadt bis Japan bietenalles, was das kulinarische Herz begehrt. Im Westen des Maschseesstartet die kulinarische Reise um den See am Mittelmeer mitspanischen Klassikern. Weiter geht es am Nordufer mit internationalenSpezialitäten aus Kanada, Tirol, Miami, Japan, Südafrika oderGriechenland. Im Osten, am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, bietet dasFood-Village vielfältige internationale Speisen "to go" an. Weitergeht es dann über San Francisco in Richtung Geibel, wo originalHamburger Labskaus, Gosch-Fischspezialitäten, rustikale Brotzeitenund eine kulinarische Reise durch Frankreich darauf warten, entdecktzu werden. Eine Verschnaufpause auf dem Weg rund um den Maschseebieten die Liegestühle des Pier Islands. Von der Löwenbastion auskönnen die Besucher bei healthy-food und exklusiven Weinen den Blickauf das bunte Nordufer genießen. Ein paar Meter weiter lädt dasirische Dorf zum Verweilen ein. An der Maschseequelle können sich dieBesucher wieder auf klassische Grillspezialitäten freuen.Viele Restaurants rund um den See bieten während der 19 Festtagevielfältige und exklusive Events wie Winzerabende,Champagner-Parties, Brunchs, spezielle Themenabende oder WhiskeyTastings an.Reservierungen sind unter www.maschseefest.de/tischreservierungmöglich. Von Montag bis Samstag beginnen die regulären Öffnungszeitenum 14 Uhr, sonntags bereits um 11 Uhr. Einzelne Stände bieten unterder Woche auch einen speziellen Mittagstisch bzw. Tellergerichte an."Auf dem Maschseefest treffen sich Freizeit und Wirtschaft -mitten in der Stadt am Haussee der Hannoveraner. Teamevents,Business-Meetings, Mitarbeiterveranstaltungen aber auchGeburtstagsfeste, Jahrgangstreffen und Jubiläen werden in diesen 19Tagen am Ufer des Maschsees gefeiert. Dafür kommen die Gäste aus ganzDeutschland und teilweise auch aus den Nachbarländern zu uns. Eintolles Aushängeschild für unsere Gastlichkeit und das hannoverscheLebensgefühl", freut sich Hans Christian Nolte, Geschäftsführer derHannover Veranstaltungs GmbH (HVG).Musik und Tanz - Open Air und kostenlosAuch auf den Bühnen rund um den Maschsee warten viele musikalischeund künstlerische Highlights auf die Besucher - regionale, nationaleund internationale Acts sorgen für Urlaubsgefühle mitten in der City.Traditionell machen die ffn-Moderatoren den Auftakt auf der MaschseeBühne am Nordufer und begleiten Hannover durch die ersten zweiSommernächte am See. Mit Namika (3.8.) und Stefanie Heinzmann (4.8.)stehen zwei absolut angesagte Künstlerinnen auf der Bühne. Am zweitenFestwochenende entert Antenne Niedersachsen mit der Band Marquess(11.8.) die Maschsee Bühne. Am Sonntag, 12.8. fällt um 15 Uhr derStartschuss zum Funbootrennen Bahlsen "Crazy Crossing", das von denAntenne Niedersachsen Moderatoren kommentiert wird. RADIO 21präsentiert am letzten Fest-Freitag (17.8.) Diana Babalola undMariuzz, am Samstag, 18.8. die beliebten Coverbands reejoy undHellfire. An den anderen Programmtagen präsentiert die HVG inKooperation mit dem Kulturzentrum Pavillon auf der Maschsee Bühneeine bunte Mischung aus internationalen und lokalen Künstlern undBands. Gleich am Eröffnungsabend spielt mit Brazzo Brazzone dieeinzige Italo-World-Groove Brass Band auf. Emersound (BrazilianGrooves), Andy Lee & his Rockin Country Men (Piano Rock´n´Roll), soulcontrol und der Publikumsliebling Juliano Rossi sind nur einigeBeispiele für den vielfältigen Mix auf der Bühne am Nordufer. Auchdie Löwenbastion hat für die 19 Tage eine große Vielfalt anKonzerthighlights zusammengestellt. Am Eröffnungsabend stehen MUNIQUE(Soul, RnB, Funk, Rock & Pop) auf der Bühne. MIT 18 - DIEWesternhagen Cover Band rockt den ersten Samstag, Help! A BeatlesTribute macht den "Sunday" zum "Funday". Reckless Roses, eineGuns´n´Roses Coverband, läutet das zweite Wochenende ein, gefolgt vonder Queen Revival Band und Goldplay, einer Coldplay Coverband. ZumAbschluss wartet auf die Besucher mit den Disco Boys ein absolutesHighlight zur großen Closing Party. Auch bei den Coverbands, die sichauf der Bühne an der Maschseequelle tummeln, ist ein Unterschiedzwischen Original und Kopie oft kaum zu erkennen: Die Toten Ärzterocken den Süden gleich am Eröffnungsabend. Premiere feiert PicknickPark Tribute am ersten Wochenende. Razzle Dazzle, MerQury, Guns &Rosis Tribute und viele weitere Bands bringen tolle Partystimmung andie Maschseequelle.Beim Hamborger Veermaster gibt es ein maritimes Programm mitShanty- und Seemanns-Chören, Themenabenden rund um die KultstarsFreddy Quinn und Hans Albers und das beliebte Tanzen am See. Zum Tanzbittet auch das Pier Island: Immer dienstags wird hier direkt am Uferzusammen mit den Tanzschulen Bothe das Tanzbein geschwungen. LatinDance Shows inklusive kleinen Workshops präsentieren hannoverscheSalsa Tanzclubs immer dienstags und donnerstags an derMaschseequelle. Tango Argentino heißt es immer dienstags an derLöwenbastion. Jazzfrühshoppen, z.B. sonntags an der Löwenbastion oderMaschseequelle, runden das Programm ab.Kleinkunst, Kinder und PiratenDas Nordufer und der Platz am Anleger Stadion gehören dienstags,donnerstags und an den Wochenenden den Walkacts und der Kleinkunst.Mal frech, mal akrobatisch, mal heiß, aber immer professionell: Am2.8. ist die Jazzpolizei unterwegs, am 7.8. kümmert sich dieParty-Ambulanz um die Besucher des Maschseefests. Auch dieCooking-Ladies und der allseits beliebte Bett-Män sorgen fürkurzweilige Unterhaltung. Natürlich haben auch die Kleinsten ihreigenes Programm: Viele Gastronomen rund um den See habenSpielbereiche, Malecken und spezielle Angebote für die kleinenBesucher. Auf der großen Kinderwiese an der HDI-Arena öffnet sichfreitags bis sonntags sowie mittwochs eine lustige Welt für alleSpiel- und Bastelbegeisterten. Schminkstand, Kinderyoga,Bastelstationen, schusselige Clowns, Hüpfburg und Bobby Car-Parcoursfür die Kleinen - Strandliegen, Drinks und Kaffee für die Großen.Dienstags und donnerstags sticht das beliebte Piratenschiff üstralalamit Käpitänin Zopf und dem Schiffsjungen Mathjes in See! Zusammen mitdem blinden Passagier, Papagei Bounty und dem Steuermann Achimerleben die kleinen Fahrgäste allerlei Ungewöhnliches. Sie singenschräge Piratenlieder und finden, mit etwas Glück, sogar denSchlüssel zur Schatzkiste.Der Star - der SeeAuf dem Herzstück des Fests, dem Maschsee, finden während der 19Veranstaltungstage spaßige und sportliche Aktionen statt. Ganzromantisch ziehen am 4.8. über 100 Taucher des Tauch Clubs Hannoverbeim Fackelschwimmen am Ostufer entlang. Am 12.8. fällt derStartschuss für das von Antenne Niedersachsen organisierteFunbootrennen Bahlsen Crazy Crossing. Am letzten Festwochenende istdas NKR bereits zum neunten Mal zu Gast auf dem Maschseefest. 100große Big Ducks und 5.000 kleine Gummientchen starten beim NKRDuck-Fun(d)racing gegen Leukämie (18.8.).Ideen-Boulevard@MaschseefestKreativ.Digital.Hannover - unter diesem Motto ist derIdeenboulevard am 14.8. zu Gast auf dem Maschseefest. Auf derKreativ-Meile am Nordufer heißt es ab 13 Uhr "Anfassen, Mitmachen,Ausprobieren"! Unternehmen, Projekte und Initiativen aus Hannoverzeigen, wie sie zu einer digital liebenswerten Stadt beitragen. Mitdabei sind unter anderem die CEBIT, die üstra, die LandeshauptstadtHannover, das Social Innovation Hub der Region Hannover, cody, derFreaky Fashion PopUp-Store und viele mehr. Auf dem Pavillon findenfür Schulklassen die "NachsITzen - Youngster Sessions" statt. Hiergibt's Einblicke in aktuelle digitale Themen - von Datenschutz bisInstagram - in interaktiven Vorträgen. Für Unternehmen findet dieUpDate-Konferenz im Courtyard Hotel statt und gibt wertvolleEinblicke ins digitale Marketing. Im GrooveGarden kommen viersogenannte MeetUps zusammen: von Künstlicher Intelligenz über HannoVRbis hin zu Robotik und Blockchain. Im Anschluss pitchen Start-Ups beider "Höhle der Karpfen" ihre Geschäftsideen.Nationale Klimaschutzinitiative des BundesumweltministeriumsBeim "Vertikal-Gardening" über die Selbstversorgung der urbanenZukunft informiert werden oder mit der "Einer fährt, zwei sitzen,drei retten das Klima"-Rikscha klimafreundlich ans Ziel gelangen -diese und viele weitere Aktionen präsentiert dasBundesumweltministerium (BMU) zwischen dem 3. und 5.8.2018 auf demMaschseefest am Rudolf-von-Bennigsen Ufer.Social Partner - UNICEF-Hochschulgruppe HannoverErstmals sammeln Mitglieder der UNICEF Hochschulgruppe Hannover anden Wochenenden am Ostufer Pfand für den guten Zweck. Unter dem Motto"Pfand spenden und Leben retten" hilft UNICEF Kindern, Zugang zusauberem Wasser zu bekommen.ÜbernachtungsangebotFür alle, die das Maschseefest mit einem Kurztrip nach Hannoververbinden möchten, hat die Hannover Marketing und Tourismus GmbH(HMTG) ein passendes Erlebnispaket sowie ein vergünstigtesGruppenspecial geschnürt. Weitere Information gibt es unterwww.maschseefest.de/uebernachten.Weitere Informationen zum Maschseefest sowie das kompletteProgramm gibt es unter www.maschseefest.deFotos zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter:www.maschseefest.de/pressePressekontakt:Maike ScheunemannHannover Marketing & Tourismus GmbHVahrenwalder Straße 730167 HannoverTelefon: 0511/123490-26presse@hannover-marketing.deOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell