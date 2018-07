Maschseefest 2018 - Das Programm von Deutschlands größtem Seefest ist online! (FOTO)

--------------------------------------------------------------Maschseefest 2018http://ots.de/P4KEgE--------------------------------------------------------------Hannover (ots) -Urlaubsgefühle mitten in der Stadt - vom 01. bis 19. Augustverwandelt sich das Ufer des Maschsees für 19 Tage wieder in einebunte Promenade. Internationale Gastronomieangebote, kostenloseKonzerthighlights, sportliche Aktivitäten auf dem Wasser, Tanzabendeunter freiem Himmel und ein spannendes Kinderprogramm garantieren einNonstop-Feriengefühl.In den zahlreichen Restaurants am Ufer den Blick über den Maschseeschweifen lassen, oder zu einem der Musik-Acts auf den Bühnen rund umden See tanzen. Bei Bootsfahrten, entspannten Cocktailabenden odereinfach nur beim Flanieren entlang der Uferpromenade können dieBesucher in das einmalige Ambiente des Maschseefestes eintauchen undihr persönliches Highlight erleben.19 Tage volles Musik-Programm: Open-Air und kostenlosAuf der Maschsee Bühne am Nordufer, der Löwenbastion und derMaschseequelle erwartet die Besucher eine große Vielfalt anKonzerthighlights - mit nationalen und internationalen Sängern undMusikern. Radio ffn macht gleich am ersten Festwochenende den Auftaktmit Namika und Stefanie Heinzmann, am zweiten Wochenende folgtAntenne Niedersachsen mit der Band Marquess. RADIO 21 holt am letztenFestwochenende unter anderem die legendären Coverbands MARIUZZ undHellfire auf die Bühne. Munique und die Disco Boys rocken die Bühnean der Löwenbastion. Aber auch zhlriche Jazz-Combos, Seemans- undShantychöre ahben ihren Platz im Maschseefest-Programm.Das komplette Programm finden Sie unter: www.maschseefest.deInternationale KulinarikSpezialitäten von Tirol bis Yukon, von Kapstadt bis Japan bietenalles, was das kulinarische Herz begehrt. Im Westen des Maschseesstartet die kulinarische Reise um den See am Mittelmeer mit Paellaund spanischen Tapas. Weiter geht es am Nordufer mit internationalenSpezialitäten aus Kanada, Tirol, Miami, Südafrika oder Griechenland.Im Osten, am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, bietet das neu gestalteteFood-Village vielfältige internationale Speisen "to go" an. Weitergeht es dann über San Francisco in Richtung Geibel, wo originalHamburger Labskaus, Gosch-Fischspezialitäten, rustikale Brotzeitenund eine kulinarische Reise durch Frankreich darauf warten entdecktzu werden. Eine Verschnaufpause auf dem Weg rund um den Maschseebieten die Liegestühle des Pier Islands. Von der Löwenbastion auskönnen die Besucher bei healthy-food und exklusiven Weinen den Blickauf das bunte Nordufer genießen. Ein paar Meter weiter lädt das neueirische Dorf mit seiner typischen irischen Gastronomie zum Verweilenein. An der Maschseequelle können sich die Besucher wieder aufklassische Grillspezialitäten freuen.Kleinkunst, Kinderprogramm und die MaschseepiratenAn den Wochenenden wird der Platz am Anleger Stadion zumSchauplatz für Kleinkunst aller Art. Mal schräg, mal waghalsig, malfrech, mal lustig geht es dann zu. Für die Kleinen gibt es auch eingroßes Programm: Viele Gastronomen rund um den See haben eigeneSpielbereiche, Malecken und spezielle Angebote für die kleinenBesucher. Auf der großen Kinderwiese vor der HDI Arena lädt dieXiè-Xiè Freizeit- und Erlebnispädagogik zu tollen Aktionen ein.Mittwochs und freitags bis sonntags öffnet sich dort eine Spiel- undSpaßwelt mit Kinderschminken, Hüpfburg, Bobbycars und vielem mehr.Jeweils von 14 Uhr bis 19 Uhr können die Kleinen toben und spielen,während sich die Großen bei einem Kaffee in den Strandliegenentspannen.Das Piratenschiff üstralala mit Käptin Zopf und dem SchiffsjungenMathjes sticht dienstags und donnerstags in See! Zusammen mit einemblinden Passagier, Papagei Bounty und Steuermann Achim erleben diekleinen Fahrgäste allerleih Ungewöhnliches. Sie singen schrägePiratenlieder und finden, mit etwas Glück, sogar den Schlüssel zurSchatzkiste.In der Mitte: Der MaschseeNatürlich ist der Maschsee der eigentliche Star des Festes.Tagsüber kann man hier Wassersportler oder die Boote derMaschseeflotte beobachten, abends die Weite und den Sonnenunterganggenießen. Ganz romantisch ziehen am ersten Wochenende über 100Taucher aus Niedersachsen beim Fackelschwimmen die Zuschauer in ihrenBann. Am zweiten Maschseefest-Wochenende geht es laut und verrücktzu, wenn beim Bahlsen Crazy Crossing die Teilnehmer mit ihren selbstgebauten Booten das Nordufer entern. Am letzten Wochenende ist dasEntenrennen zu Gast auf dem Maschsee. Beim mittlerweile 9. NKRDuck-Fun(d)racing gehen 100 große Big Ducks und 5.000 kleineGummientchen gegen Leukämie an den Start.ÜbernachtungsangebotFür alle, die das Maschseefest mit einem Kurztrip nach Hannoververbinden möchten, hat die Hannover Marketing und Tourismus GmbH(HMTG) ein passendes Erlebnispaket sowie ein vergünstigtesGruppenspecial geschnürt. 