Maschmeyers seed + speed, Gschwandtners 8eyes und der OÖ HightechFonds investieren in österreichisches HR-Startup TeamEcho: 1,3 Millionen Euro für eine bessere Arbeitswelt

Linz (ots) - Jede/r soll gerne zur Arbeit gehen: So lautet die Vision des Linzer HR-Tech-Startups TeamEcho (https://www.teamecho.com/). Für die Weiterentwicklung seiner smarten Mitarbeiter-Feedback-Lösung hat das junge Unternehmen nun eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1,3 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Interessantes Detail: Mit seed + speed Ventures (https://www.seedandspeed.com/de/), dem VC-Fonds von Carsten Maschmeyer, und dem Beteiligungsvehikel 8eyes rund um Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner konnte sich das 25-köpfige Team gleich zwei der bekanntesten Investoren im deutschsprachigen Raum angeln.Bessere Kommunikation, mehr Gemeinschaftsgefühl und Drive im Team, größere Klarheit für die Führungskraft - und das auch in herausfordernden Situationen: Mit seiner intelligenten Mitarbeiter-Feedback-Lösung erreicht das Linzer HR-Tech-Startup TeamEcho genau das. Als kontinuierliches Stimmungsbarometer liefert TeamEcho jederzeit einen aktuellen Blick auf das Betriebsklima und erlaubt es, aufkommende Probleme bereits im Entstehen zu erkennen und gemeinsam präventiv Lösungen zu finden. Für die Weiterentwicklung seiner Plattform konnte TeamEcho nun gleich zwei der begehrtesten Investoren im deutschsprachigen Raum begeistern. Mit seed + speed Ventures gewann TeamEcho den Frühphasen-Venture-Capital-Fonds des TV-Löwen Carsten Maschmeyer (u.a. bekannt aus "Die Höhle der Löwen") als Lead-Investor und 8eyes rund um Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner (u.a. bekannt aus "2 Minuten 2 Millionen"). Der OÖ HightechFonds (https://www.hightechfonds.at/), ein Venture-Capital-Fonds des Landes Oberösterreich und oberösterreichischer Banken, sowie das Austria Wirtschaftsservice (AWS (https://www.aws.at/)), die Förderbank des Bundes, komplettieren die Finanzierungsrunde. Daneben beteiligten sich auch die Bestandsgesellschafter aus der vorangegangenen primeCROWD (https://prime-crowd.com/de)-Runde an der Kapitalmaßnahme.Mehr Klarheit für die Führungskraft, mehr Gemeinschaftsgefühl fürs Team"Das letzte Jahr war für viele Unternehmen entbehrungsreich", weiß David Schellander, Co-Founder und Co-Geschäftsführer von TeamEcho. "Die COVID-Krise hat uns alle vor riesige Herausforderungen gestellt. Mit dem persönlichen Austausch ging für viele Führungskräfte auch Klarheit verloren, Teamspirit und Drive haben gelitten. Das hat so mancher Führungskraft schlaflose Nächte bereitet. Mit TeamEcho wollen wir unseren KundInnen all diese verlorenen Dinge wieder zurückgeben. Unsere Feedback-Lösung hilft ihnen dabei, ein Gefühl dafür zu bekommen, was die MitarbeiterInnen brauchen. Es bietet ihnen einen Echtzeit-Überblick über die wirklich wichtigen Herausforderungen, aber auch Chancen im Team und schafft einen Raum, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Nur so kann man gestärkt aus der Krise hervorgehen." Das Ziel der Linzer ist klar: möglichst vielen Unternehmen dabei zu helfen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das beflügelt. Dank der jetzt abgeschlossenen Finanzierungsrunde komme man diesem Ziel wieder einen Schritt näher. Mit den 1,3 Millionen Euro soll der Expansionskurs im DACH-Raum weiter an Schwung gewinnen. Neben einer Investition in die Produktentwicklung, die das Tool noch dynamischer und benutzerfreundlicher machen wird, ist auch eine weitere deutliche Aufstockung der MitarbeiterInnenzahl geplant (www.teamecho.com/jobs (http://www.teamecho.com/jobs)).Große Nachfrage in Zeiten von Hybrid-Office und New Work"Wir sind überwältigt vom Zuspruch, den wir momentan bekommen. Schon im normalen Büro-Setting haben Führungskräfte oft Schwierigkeiten damit, ehrliches Feedback zu bekommen und abzuschätzen, wo wirklich Handlungsbedarf besteht. In Zeiten von Hybrid-Office und Co. verschärft sich das Thema zusätzlich. Uns freut es ganz besonders, Unternehmen genau in diesem Punkt so gut zu unterstützen. Das merken wir auch an der verstärkten Nachfrage", freut sich Co-Founder und Co-Geschäftsführer Markus Koblmüller. Damit auch hybride Arbeitsformen, bei denen sich Home-Office und Präsenz abwechseln, ein voller Erfolg werden, wird das Produkt laufend vom hauseigenen Research-Team rund um Assoz. Prof. Dr. Barbara Stiglbauer von der Johannes Kepler Universität Linz auf die aktuelle Situation abgestimmt.Start-up auf WachstumskursMitseinem anonymen Mitarbeiter-Feedback-Tool hilft TeamEcho KundInnen wie Magenta, Dynatrace, Herold und der Universität Wien dabei, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem alle ihr volles Potenzial entfalten können. Bereits seit Gründung von TeamEcho unterstützt der renommierte Softwareentwickler und KI-Lösungsanbieter Cloudflight (http://www.cloudflight.io/) das Gründerteam bei der Entwicklung des Softwareproduktes und dem erfolgreichen Aufbau des Unternehmens. Für das 25-köpfige Team ist es schon die zweite erfolgreiche Finanzierungsrunde: 2019 konnte man sich ein 310.000-Euro-Investment von Österreichs größtem Startup-Investoren-Netzwerk primeCROWD sichern. Im selben Jahr erhielten die Linzer zusätzlich eine FFG-Förderzusage über 500.000 Euro.O-Ton Carsten Maschmeyer"Gesunde, motivierte MitarbeiterInnen sind die treibende Kraft einer jeden Organisation. Mit TeamEcho schaffen Unternehmen genau das: ein Arbeitsumfeld, in dem alle ihr volles Potenzial entfalten können. Ich freue mich, meine Unterstützung dazu leisten zu können."Über TeamEchoTeamEcho ist der einfachste Weg, das volle Potenzial von Teams zu entfalten. Die wissenschaftlich entwickelte Feedback-Plattform hilft Führungskräften, in Echtzeit zu verstehen, was die wirklich wichtigen Themen in ihren Teams sind - und zu handeln, bevor Probleme entstehen. Ein intelligenter Algorithmus stellt den MitarbeiterInnen die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt. Gleichzeitig eröffnet sich ein Raum, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Das Ziel ist klar: ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das alle beflügelt.Die beiden Gründer:- MMag. Markus Koblmüller- DI David SchellanderMitarbeiterzahl: 25, wachsendKundenzahl: 100+, darunter Magenta, Dynatrace, Herold und die Universität WienÜber seed + speed Venturesseed + speed Ventures ist ein erfahrener Seed-Investor mit Fokus auf B2B-Software-Startups im DACH-Raum. Als Lead- oder Co-Investor investiert er in seine Portfoliounternehmen initial bis zu 500 TEUR und unterstützt den Aufbau nachhaltig erfolgreicher Vertriebsstrukturen durch maßgeschneiderte Sales-Coachings mit seinen Inhouse-Vertriebstrainern. So schafft seed + speed Ventures aktiv Mehrwert für das operative Geschäft seiner Portfoliounternehmen und ermöglicht schnelleres Wachstum.Über 8eyes GmbHDie 8eyes GmbH ist die Investmentgesellschaft der Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner, Rene Giretzlehner, Christian Kaar und Alfred Luger. Das Unternehmen hält Beteiligungen an über 25 Startups, unter anderem an cashpresso, Fastic, hello again, Instahelp, Paired und Mimo.Über den OÖ HightechFondsDer OÖ HightechFonds ist ein regionaler Venture Capital Fonds der in Startups mit B2B Geschäftsmodellen im Hightech-Bereich (branchenübergreifend) investiert, sobald deren Produkt marktfähig ist und erste Umsätze macht. Der OÖ HightechFonds sieht sich als Partner an der Seite der Gründer und ist das Bindeglied zwischen regionalen Business Angels und nationalen/internationalen Venture Capital Fonds. Neben finanzieller Unterstützung profitieren die aktuell 12 Beteiligungen auch von Beratung, Know-how sowie Kontakten. Bis zu einer Million Euro sind in der ersten Finanzierungsrunde möglich. Die Mittel des Fonds werden von Europäischer Union, Land OÖ und den regionalen Banken gestellt.Über primeCROWDAls eines der größten Startup-Investoren-Netzwerke im DACH-Raum verbindet primeCROWD mehr als 2.500 Investoren sowie Inkubatoren, Acceleratoren und Venture Capital Fonds. primeCROWD agiert als Schnittstelle zwischen Startups und Kapitalgebern, vermittelt Eigenkapital-Investments für Frühphasen- und Wachstumsfinanzierungen und begleitet Startups während des gesamten Investitionsprozesses. Damit ermöglicht primeCROWD auch Privatpersonen den einfachen Zugang zu einer nach wie vor geschlossenen Asset Klasse. Seit seiner Gründung 2015 wurden Investitionen von über 20 Mio. EUR in mehr als 29 Startups getätigt und bereits 2 Exits realisiert.Über die awsDie Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) ist die Förderbank der Republik Österreich. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum internationalen Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt zudem in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.Über CloudflightCloudflight ist einer der führenden Softwareentwickler und KI-Lösungsanbieter in Europa. Mehr als 400 visionäre IT-Strategen, Berater, Datenwissenschaftler, Cloud-Spezialisten und exzellente Softwarearchitekten unterstützen Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation auf ein neues Niveau zu heben. Cloudflight liefert skalierbare, flexible Individualsoftware, die von qualifizierten IT-Spezialisten schnell und nahtlos im Unternehmen implementiert wird. Außerdem bietet Cloudflight ein ganzheitliches End-to-End-Serviceportfolio - von strategischem Consulting über Individualsoftware-Entwicklung bis hin zum Cloud-Betrieb. Kunden profitieren von einem schnellen Return on Investment, einem zukunftssicheren Technologie-Stack sowie einem massiven Effizienzgewinn.Pressekontakt:Markus KoblmüllerGeschäftsführer | TeamEcho GmbHE-Mail: markus.koblmueller@teamecho.comTel.: +43 650 3333117Original-Content von: TeamEcho GmbH, übermittelt durch news aktuell