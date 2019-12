Maschinenbauverband zieht Bilanz und gibt Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Maschinenbauer bekommen die globale Konjunkturabkühlung und internationale Handelskonflikte deutlich zu spüren.



Verunsicherte Kunden halten sich mit Aufträgen für die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie zurück. Seit Jahresbeginn sind die Bestellungen stetig gesunken. Auch die Ausfuhr von Maschinen "Made in Germany" schwächelte zuletzt.

Der Branchenverband VDMA zieht am Dienstag (10.00) in Frankfurt eine vorläufige Bilanz des laufenden Jahres und gibt einen Ausblick auf 2020. Zuletzt rechnete der VDMA für dieses und das kommende Jahr mit einem Produktionsrückgang von jeweils 2 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte die Industrie mit deutlich mehr als einer Million Beschäftigten noch ein Plus von gut 2 Prozent erzielt./mar/DP/fba