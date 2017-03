BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Maschinenbauer sehen die weltpolitische Lage mit wachsender Sorge: "Protektionismus würde uns böse treffen", sagte der Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Carl Martin Welcker, dem "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe) anlässlich des Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in den USA. Er warnte dabei vor dem "Gift der Abschottungsmaßnahmen": "Erst `America first`, dann Englands Rückzug und demnächst vielleicht ein Referendum in Frankreich - vor dieser ansteckenden Krankheit haben wir Angst, denn 75 Prozent unserer Produkte verkaufen wir jenseits der deutschen Grenze", sagte Welcker der Zeitung.

Foto: über dts Nachrichtenagentur