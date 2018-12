Maschinenbauer mit vollen Auftragsbüchern trotz Handelskonflikten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem kräftigen Auftragsplus trotzen Deutschlands Maschinenbauer wachsenden konjunkturellen Unsicherheiten.



Im Oktober legten die Bestellungen zum Vorjahreszeitraum preisbereinigt (real) um 12 Prozent zu, wie der Branchenverband VDMA am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Gleichermaßen positiv entwickelte sich dabei das Geschäft im Inland (plus 11 Prozent) wie im Ausland (plus 12 Prozent). "Der Maschinenbau zeigt sich damit robust, die Stagnation im Auftragseingang des Septembers konnte deutlich relativiert werden", bilanzierte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

In den zehn Monaten von Januar bis einschließlich Oktober 2018 lagen die Auftragseingänge um 7 Prozent über Vorjahresniveau. Für das laufende Jahr erwartet der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) real fünf Prozent Produktionssteigerung. Für 2019 stellen sich die Maschinenbauer allerdings auf schlechtere Geschäfte ein - unter anderem wegen internationaler Handelskonflikte und Unsicherheit rund um den britischen EU-Austritt (Brexit)./ben/DP/nas