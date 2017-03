Maschinenbauer gegen einseitige Zugeständnisse an Briten

Weitere Suchergebnisse zu "Vossloh":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Maschinenbauer haben sich gegen einseitige Zugeständnisse an Großbritannien bei den Brexit-Verhandlungen ausgesprochen.



Für die Industrie habe vor allem der Erhalt des europäischen Binnenmarktes oberste Priorität, erklärte der Branchenverband VDMA am Dienstag in Frankfurt. Man wünsche sich zügige Verhandlungen, um zu vermeiden, dass man in zwei Jahren ohne Abkommen dastehe, erklärte Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann.

Der langfristige Erhalt des Binnenmarktes sei aber wichtiger als kurzfristige Handelserleichterungen mit den Briten. "Deswegen darf ein Abkommen mit der EU nicht attraktiver sein als eine EU-Mitgliedschaft. Eine Sonderrolle als Trittbrettfahrer darf es für Großbritannien nicht geben." Großbritannien ist hinter den USA, China und Frankreich der viertgrößte Exportmarkt der deutschen Schlüsselindustrie./ceb/DP/fbr