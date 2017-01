Maschinenbauer fordern mehr Einsatz der Politik in China

BERLIN (dpa-AFX) - Nach Übernahmen deutscher Unternehmen durch chinesische Firmen hat der Verband Deutscher Maschinenbauer (VDMA) die Politik zu mehr Einsatz in China aufgefordert.



"Deutschland und die EU müssen stärker als bisher auf den Abschluss eines robusten Investitionsabkommens mit China drängen", sagte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann der "Osnabrücker Zeitung". "China muss seinen Markt für ausländische Investoren deutlich weiter öffnen, damit wirklich freier Wettbewerb herrschen kann." Gerade in Schlüsseltechnologien schotte sich China bisher ab.

Deutsche Firmen kritisieren sehr hohe Hürden bei Übernahmen in China. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte vor kurzem beim Weltwirtschaftsforum in Davos für Freihandel geworben und angekündigt, den Marktzugang für ausländische Unternehmen zu vereinfachen sowie Rechtssicherheit zu verbessern.