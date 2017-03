Maschinenbauer besorgt wegen Trump und EU-Wahlen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die ostdeutschen Maschinenbauer sehen mit Sorge auf die aktuellen politischen Entwicklungen in der Welt - etwa auf die angedrohten Handelsbeschränkungen von US-Präsident Donald Trump.



"Auch die anstehenden Wahlen in den EU-Ländern mit ungewissem Ausgang, die fehlenden Finanzierungen für Iran und das weiterhin bestehende Russland-Embargo könnten die derzeit positive Entwicklung der Branche negativ beeinflussen", sagte der Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau Ost (VDMA Ost), Reinhard Pätz, in Leipzig. Dort hat am Dienstag das Messedoppel Z und Intec begonnen.

Momentan ist die Lage der Branche gut: Im Januar gingen bei den Unternehmen des VDMA Ost 17 Prozent mehr Aufträge ein als im Vorjahresmonat. Grund dafür war eine hohe Inlandsnachfrage (plus 47 Prozent). Dagegen gingen aus den EU-Partnerländern 16 Prozent weniger Aufträge ein.

Die Intec ist eine Fachmesse für Werkzeugmaschinen, auf der Z stellen Zulieferer aus. Sie beliefern zum Beispiel Fahrzeughersteller. Rund 1400 Aussteller aus 30 Ländern zeigen auf den Messen ihre Angebote./jab/DP/she