Maschinenbauer Singulus schreibt dank Sanierungsgewinn schwarze Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Singulus":

KAHL AM MAIN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Singulus hat dank eines Sanierungsgewinnes und der ersten Auswirkungen eines Großauftrags aus China erstmals seit Jahren wieder schwarze Zahlen geschrieben.



Die Franken können für 2016 einen Gewinn von 18,9 Millionen Euro verbuchen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein Minus von gut 43 Millionen Euro in den Büchern. Singulus hatte in den vergangenen zwei Jahren Schulden unter anderem dadurch abgebaut, dass es seinen Gläubigern Aktien anbot und sein Kapital erhöhte.

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) lag trotz einer Verbesserung zum Vorjahr noch mit 17,7 Millionen Euro im Minus (2015: -34,5 Millionen Euro). Der Umsatz sank leicht von fast 84 Millionen Euro im Jahr 2015 auf 68,8 Millionen Euro.

Dennoch blickt der Maschinenbauer zuversichtlich in die Zukunft, denn die Auftragsbücher sind voll. Ende 2016 standen Aufträge im Wert von fast 110 Millionen Euro in den Büchern. Singulus baut Maschinen für die Herstellung von DVDs und Blu-Rays sowie von Halbleitern und Solarzellen. Der Aktienkurs stieg am Donnerstagvormittag moderat./cgl/DP/mis