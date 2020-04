Maschinenbauer Krones steigert Ergebnis trotz Umsatzrückgang - keine Prognose

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Beim Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones haben sich die vor einiger Zeit eingeleiteten Sparmaßnahmen im ersten Quartal bezahlt gemacht.



Trotz eines Umsatzrückgangs ging es bei Ergebnis und Gewinn unerwartet deutlich nach oben. So stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im ersten Jahresviertel gegenüber dem Vorjahr um gut 4 Prozent auf 89,5 Millionen Euro, wie das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Neutraubling mitteile. Der Gewinn unter dem Strich legte um knapp 8 Prozent auf 39,1 Millionen Euro zu.

Durch die gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten sei die Investitionsbereitschaft der Kunden für neue Projekte signifikant belastet, hieß es weiter. Der Auftragseingang ging entsprechend im Vorjahresvergleich um fast ein Fünftel zurück, der Umsatz verringerte sich um gut 4 Prozent auf 942 Millionen Euro. Belastbare Aussagen und Prognosen zu Umsatz und Ergebnis seien für das Geschäftsjahr 2020 derzeit nicht seriös darstellbar. Anfang März hatte Krones trotz damals bereits erwähnter Unsicherheiten noch einen Umsatz auf Vorjahresniveau sowie eine Verbesserung der operativen Marge auf bis zu 7,2 Prozent in Aussicht gestellt./kro/stk