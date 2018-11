Maschinenbauer Gea blickt weniger zuversichtlich auf 2019 - Aktienkurs sackt ab

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Gea rechnet nach einigen Rückschlägen im laufenden Jahr mit noch mehr Herausforderungen in 2019. "Trotz der aktuell guten Volumenentwicklung in 2018 sieht GEA die Entwicklung des Geschäfts in 2019 weniger zuversichtlich", hieß es in einer am Donnerstagabend verbreiteten Mitteilung des Unternehmens.



Vor dem Hintergrund wiederholter Enttäuschungen stiegen Anleger aus dem Papier aus, der Kurs sackte auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlussstand um 7,7 Prozent ab.

2019 werden sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen Gea zufolge eintrüben. Zudem rechnet das Unternehmen mit weiter steigenden Material- und Personalkosten. Beides werde sich belastend auswirken.

Im laufenden Jahr geht Gea nur noch von einer operativen Cash-Flow-Treiber-Marge von 6,5 bis 7,0 Prozent aus, die laut Gea den Saldo aus operativem Ergebnis (EBITDA), Veränderung des Working Capitals und Investitionsvolumen darstellt. Bisher hatte das Ziel bei etwa 8,5 Prozent gelegen. Hintergrund der neuen Einschätzung sei das im laufenden Geschäftsjahr volumenbedingt länger als im Vorjahr anhaltende hohe Niveau des Working Capital. Die weiteren Kennzahlen des Ausblicks und die Annahmen für das Geschäftsjahr 2018 bleiben aber unverändert./he/tih