Maschinenbauer Dürr erhöht Dividende nach Gewinnplus wie erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Anlagen- und Maschinenbauer Dürr will seine Aktionäre wie erwartet an den gut laufenden Geschäften beteiligen.



Die Dividende für das vergangenen Jahr soll um 10 Cent auf 2,20 Euro je Aktie steigen, wie das MDax-Unternehmen am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen mitteilte. Analysten hatten laut Erhebung des Unternehmens mit einer Dividende in dieser Höhe gerechnet. Dürr hatte den Gewinn nicht zuletzt dank kräftiger Zuwächse bei dem auf die holzverarbeitende Industrie spezialisierten Zukauf Homag um gut 7 Prozent auf 201,5 Millionen Euro gesteigert. Zudem hatte der Verkauf der Dürr-Ecoclean-Gruppe ebenfalls zum Gewinnanstieg beigetragen. Die Kennzahlen hatte der Konzern bereits am 28. Februar vorgelegt./men/jha/