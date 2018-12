Maschinenbau verliert laut Prognose im kommenden Jahr an Schwung

Weitere Suchergebnisse zu "DMG Mori":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Maschinenbauer sehen sich trotz handelspolitischer Stürme auf Kurs zu einem Rekordjahr.



"Das von uns für 2018 prognostizierte Produktionswachstum von 5 Prozent auf den Rekordwert von 228 Milliarden Euro ist ehrgeizig, aber realisierbar", sagte VDMA-Präsident Carl Martin Welcker am Dienstag in Frankfurt. In den ersten zehn Monaten 2018 erzielte die Branche einen Zuwachs von 3,7 Prozent. Die Aussichten für das kommende Jahr beurteilt die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie verhaltener. Angesichts der erwarteten Abkühlung der Weltwirtschaft rechnet der VDMA mit einem preisbereinigten (realen) Produktionsplus von 2 Prozent.

Als Risiken nannte Welcker den Handelskonflikt der USA mit China, die Gefahr eines harten Brexits, Sanktionen gegen Russland sowie die Verschuldungskrise Italiens. "Wir müssen damit rechnen, dass all diese Einschränkungen des freien Handels sich auch im Maschinenbau stärker bemerkbar machen", warnte der VDMA-Präsident. Neben den politischen Unsicherheiten bereitet auch der Fachkräftemangel Sorgen. Aktuellen Umfragen zufolge leiden 27 Prozent der Maschinenbauer in Deutschland unter einem Mangel an Arbeitskräften./mar/DP/mis