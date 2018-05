Maschinenbau mit starkem Jahresstart - Dämpfer im März

Weitere Suchergebnisse zu "Kuka":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die starke Konjunktur treibt die deutschen Maschinenbauer weiter an.



Im ersten Quartal stiegen die Auftragseingänge in der hiesigen Schlüsselbranche preisbereinigt (real) um 7 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum, wie der Branchenverband VDMA an Freitag in Frankfurt mitteilte.

Dabei profitierten die Maschinenbauer insbesondere von einer starken Nachfrage aus Deutschland (plus 9 Prozent). Die Bestellungen aus dem Ausland stiegen ebenfalls kräftig um 6 Prozent.

Im März bekam die exportorientierte Branche indes einen Dämpfer. Die Auftragseingänge sanken preisbereinigt um 4 Prozent gemessen am Vorjahresmonat. Allerdings war der März 2017 wegen mehrerer Großaufträge der stärkste Monat des vergangenen Jahres gewesen.

Der Maschinenbau profitiert schon länger von der starken Nachfrage von Industriekunden. Jüngst hatte die Branche ihre Prognose für 2018 angehoben. Sie erwartet nun bei der Produktion ein Wachstum von real 5 Prozent - trotz Risiken wegen des internationalen Handelsstreits.